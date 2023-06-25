Jüpiter'de bir yıl ne kadar sürer Jüpiter'de bir yılın süresi yaklaşık olarak 12 Dünya yılına denktir. Bu bilgi, NASA gibi kuruluşların resmi kaynaklarına dayanıyor.

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Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

Bir yıl, bir gezegenin Güneş etrafındaki tam bir dönüşünü ifade eder ve Jüpiter'in yılı diğer gezegenlere kıyasla oldukça uzundur.

Jüpiter'in yörüngesi, Dünya yörüngesinden oldukça farklıdır. Jüpiter, Güneş etrafında eliptik bir yörüngeye sahiptir ve bu nedenle Güneş'e olan mesafesi zaman zaman değişir. Bu değişim, Jüpiter'in yılının süresini etkilemektedir.

Jüpiter'in yıl uzunluğu

Jüpiter'in yılı, Dünya yılına kıyasla oldukça uzundur. Dünya yılı, Güneş etrafındaki bir tam dönüşü tamamlamak için 365 gün sürerken, Jüpiter'in yılı yaklaşık olarak 12 Dünya yılına denk gelir.

NASA'ya göre, Jüpiter'de bir gün, yaklaşık olarak 9 saat 55 dakika sürer. Bu süre, Jüpiter'in dönme hızına dayanmaktadır ve Dünya'daki bir günden oldukça daha kısa bir süredir.

Bununla birlikte, Jüpiter'deki dönme hızının zamanla değişebildiği de biliniyor. Örneğin, Jüpiter'in Büyük Kırmızı Leke olarak adlandırılan devasa fırtınası, yıllar içinde boyutunu ve dönme hızını değiştirebilir