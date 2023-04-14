Jüpiter'de yaşam var mı? Yeni aracın fırlatılma görevi ertelendi Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay aracı, Jüpiter’in üç uydusunda yaşam olup olmadığını keşfetmek için yola çıkacaktı. Ancak görevin ertelendiği duyuruldu.

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Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay aracı, Jüpiter’in üç uydusunda yaşam olup olmadığını keşfetmek için 13 Nisan’da fırlatılacaktı.

Görev ertelendi

Avrupa Uzay Ajansı, fırlatmaya geri sayım sırasında yaşanan 'yıldırım tehlikesi' nedeniyle fırlatma olmayacağını açıkladı. Yeni fırlatma tarihi henüz belirlenmedi.

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1,4 milyar sterlinlik uzay aracının, ilk olarak 400 yıl önce İtalyan astronom Galileo Galilei tarafından gözlemlenen Jüpiter’in uyduları Ganymede, Europa ve Callisto’nun donmuş okyanuslarını keşfedeceği belirtildi.

Varış tarihi 2031

Uzay aracının Jüpiter’e seyahatinin 8 yıl süreceği ve varış tarihinin 2031 olacağı açıklandı. JUICE adlı çalışmayla, uydularda su bulunacağı umut ediliyor.

Ganymede, Europa ve Callisto’nun buzul gezegenler olduğu ve yaşam kaynağı olan suya sahip olduğu biliniyor.

Merkür gezegeninden daha büyük olan Ganymede, aynı zamanda güneş sisteminde kendi manyetik alanına sahip tek uydu.

Callisto ve Europa'ya yapılacak bir dizi ziyaretin ardından Juice, 2034 yılında Ganymede'in etrafında kalıcı bir yörüngeye girecek.

İlk kez bir uzay aracı kendi uydumuz dışında bir uydunun yörüngesine girmiş olacak.