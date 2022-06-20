Jüpiter'e çarpan göktaşı görüntülendi

Jüpiter’e çarpan göktaşı, son 28 yıl boyunca görülmüş en büyük parlamaya neden oldu.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

Jüpiter’e çarpan bir göktaşının görüntüsü, Kyoto Üniversitesi tarafından iPONCOTS teleskobu ile yakalandı.

4.1 milyon kilogramlık cisim

Jüpiter’e çarpan göktaşı, son 28 yıl boyunca görülmüş en büyük parlamaya neden oldu. Araştırma ekibi, çarpan cismin kütlesini 4,1 milyon kilogram olarak hesapladı.

Çarpmanın neden olduğu parlamanın şimdiye kadar yapılan gözlemlerden en az 10 kat daha parlak olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılara göre, çarpan göktaşının boyutu 15-30 metre arasında. Bu, her ne kadar çok büyük olmasa da çarpma hızı nedeniyle göktaşının 8 bin dereceye kadar ısındığı belirtiliyor.

Tüm bu bilgiler, gelecekte Dünya'ya herhangi bir gök cismi çarpmadan önce bilim insanlarının hesaplamalarına yardımcı olabilir.