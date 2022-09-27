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    Jüpiter'in en net fotoğraflarından biri yayınlandı

    Güneş sisteminin kaotik gezegeni Jüpiter'in, 600 bin görüntünün birleştirilmesiyle oluşan yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:10
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    Jüpiter'in en net fotoğraflarından biri yayınlandı

    Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

    ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, Güneş sisteminin kaotik gezegeni Jüpiter'in yeni bir fotoğrafını çekti

    Saniyede yaklaşık 80 görüntü çektiğini açıklayan McCarthy, 11 inçlik bir teleskop ve genellikle derin gökyüzünü görüntülemek için kullandığı kameradan yararlandı.

    600 bin görüntü birleştirildi

    600 bin görüntü çeken fotoğrafı, daha sonra bu görüntüleri birleştirerek Jüpiter'in şimdiye kadarki en net görüntülerinden birini çekti.

    Jüpiter in en net fotoğraflarından biri yayınlandı #1

    Takipçileri tarafından Cosmic Backround (Kozmik Arkaplan) olarak bilinen McCarthy, "Bu, gaz devinden elde ettiğim en keskin görüntülerden biri ve Jüpiter'in şimdiye kadar başardığım en net görüntüsünü sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum." dedi.

    McCarthy, yakaladığı çarpıcı görüntüleri "cosmic_background" isimli Instagram hesabında paylaşıyor.


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