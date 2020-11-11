Jüpiter'in uydusu Europa karanlıkta parlıyor

Bilim insanları, Jüpiter’in uydularından Europa’nın karanlık tarafının, gezegenden sürekli gelen radyasyon sonucunda parlayabileceğini ortaya çıkardı.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakin takipte.

KARANLIKTA PARLIYOR

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar, Europa’nın karanlık tarafının, gezegenden sürekli gelen radyasyon sonucunda parlayabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar söz konusu radyasyonun, Europa’nın yüzeyindeki buzlu okyanusa çarpmasıyla yeşil veya mavi tonlarına sahip bir ışık meydana getirebileceğini ifade etti.





Araştırma ekibi buzu, magnezyum sülfat ve sodyum klorür gibi Europa’da gözlemlenen çeşitli tuzlarla birleştirdi ve daha sonra söz konusu karışıma Jüpiter’den gelene benzer bir radyasyon yansıttı.

Çalışmanın baş yazarı Murthy Gudipati, "Radyasyon olmasaydı, Europa’nın karanlık tarafı Dünya’nın uydusu Ay’ın karanlık tarafı gibi gözükecekti. Ancak Jüpiter’in yaptığı radyasyon bombardımanı yüzünden Europa karanlıkta parlıyor." dedi.

Bilim insanları, Europa’nın Güneş sisteminde yaşam barındırma potansiyeli olan birkaç nesneden biri olduğunu kabul ederken, şimdiye kadar yapılan Europa gözlemlerinin çoğu, yalnızca ışık alan bölgelerde yapılmıştı.

Bu yeni sonuçlar ışığında bilim insanları, uydunun buz kütlesini ve altındaki devasa okyanusunu inceleyip daha detaylı bilgiler elde etmek istiyor.

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