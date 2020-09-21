Jüpiter’in uydusu Europa'da ahtapot benzeri uzaylılar olabilir

İngiliz astronom Monica Grady, Jüpiter’in uydusu Europa’da yaşam gelişme olasılığının neredeyse kesin olduğunu ve ahtapot benzeri uzaylıların burada yaşayabileceğini söylüyor.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakin takipte.

Liverpool Hope Üniversitesi rektörü astronom Monica Grady, Europa'nın yüzeyinin altındaki buzlu denizlerin, ahtapot gibi zeki deniz canlılarını bulmak için en iyi yer olduğunu öne sürüyor.

"EUROPA'DA YAŞAM NEREDEYSE KESİN"

Grady, “Dünya dışı yaşam olasılığından söz edersek, Europa’daki buzun altında yaşam olması neredeyse kesin.” diye konuştu.

EUROPA'DA GERÇEKTEN YAŞAM OLABİLİR Mİ?

Europa’nın okyanusları, dünya dışı yaşamın keşfi için en güçlü adaylardan biri olarak düşünülüyor.

Ay’dan biraz daha küçük uydunun yüzeyi buz tabakasıyla kaplı. Ancak bilim insanları, tabakanın altında büyük bir okyanus olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden araştırmacılar, Jüpiter'in buzlu ayının yüzeyinde su buharı olduğunu geçtiğimiz aylarda doğrulamıştı.

20 yıldan uzun süre önce NASA’nın Galileo uzay aracı, uydunun yüzeyinde elektriği ileten sıvı olduğuna dair veriler toplamıştı. 2018’de de verilerin analizi, Europa’daki sıvı aktivitelerini kanıtlamıştı.

Araştırmacılara göre; Europa'nın atmosferinde bulunan su buharı, 2 bin 360 litre su üretebilecek miktarda. Bilim insanları, su buharının varlığının gezegende sıvı halde su bulunabileceğinin işareti olduğunu belirtiyor.

Öte yandan su buharının, yüzey buzunun bazı kısımlarının erimesiyle veya Jüpiter'in güçlü radyasyon alanının yüzeyden kopardığı buz parçalarının dağılmasıyla oluşmuş olabileceği de değerlendiriliyor.