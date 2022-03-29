Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam ihtimali

Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu kaplı okyanuslarında, Dünya okyanuslarına benzer oranda oksijen bulunuyor olabilir.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakin takipte.

Yeni bir araştırmaya göre, Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu kaplı okyanuslarında, Dünya okyanuslarına benzer oranda oksijen olabilir.

YAŞAM KOŞULLARI

Çalışmanın yazarları, Europa’nın dörtte birini kaplayan çatlaklar, sırtlar ve buz bloklarından oluşan arazisinin altında uzaylı yaşamını sürdürmeye potansiyel olarak yardımcı olabilecek koşulların bulunduğunu düşündüklerini açıkladı.

Diğer taraftan araştırmacılar, Europa’nın uzaylı yaşamı aramak için en iyi nokta olduğunu, gök cisminde besin görevi görebilecek kimyasallarla birlikte oksijen ve su belirtileri tespit ettikleri söyledi.

Ayrıca, Europa’nın yaklaşık 24 km kalınlığında olduğu tahmin edilen buz kabuğu, Güneş ışığı ve Jüpiter'in buzlu yüzeye çarpan yüklü parçacıkları tarafından üretilen su ve oksijen arasında bir bariyer görevi görüyor.

NASA, SPACEX İLE ANLAŞTI

NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya bilimsel keşif yolculuğu için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi Falcon Heavy’yi seçti.

Yüzeyinde okyanuslar bulunduğu düşünülen Europa, dünyadan 630 milyon kilometre uzakta bulunuyor. 2024 yılının Ekim ayında başlaması öngörülen Europa’ya yolculuğun, 5 yıldan fazla sürmesi bekleniyor.

Keşif yolculuğunda Europa’nın yüzeyinden yüksek çözünürlük fotoğraflar çekilmesi ve okyanusun derinliğinin ve tuz miktarının araştırılması hedefleniyor.