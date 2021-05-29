Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam umudu doğdu

Yeni bir araştırmaya göre Jüpiter'in uydusu Europa'da, su altı yanardağları olabilir. Bu da yaşam ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakin takipte.

Yeni bir araştırmaya göre, Jüpiter'in uydusu Europa'da, su altı yanardağları olabilir. NASA'ya göre bu durum, uydunun yaşam barındırma ihtimalini artırıyor.

Araştırmada hazırlanan model, yakın geçmişte Europa'nın deniz tabanında volkanik aktivitenin meydana geldiğini ve hala da olabileceğini gösteriyor.

Bunun yanı sıra, volkanik aktivitenin büyük olasılıkla gök cisminin kutuplarının yakınında meydana geldiği tespit edildi.

YÜZEYİN ALTINDA OKYANUS VAR

Ay'dan biraz daha küçük uydunun yüzeyi buz tabakasıyla kaplı. Ancak bilim insanları, tabakanın altında büyük bir okyanus olduğunu düşünüyor.

Bilim insanları, yeni yaptıkları çalışmada Jüpiter'in güçlü kütleçekim kuvveti tarafından çekildiği sırada Europa'nın iç kısmının nasıl esnediğini araştırdı.

Bu tür esnemelerin, Europa'nın buz okyanusunun erimesine neden olan bir sürtünme ısısı oluşturduğu düşünülüyor.

Bu tür erimelerin, Europa'daki deniz dibi yanardağlarını besleyebileceği öne sürülüyor.

Dahası bu volkanların, Europa'daki olası yaşam formlarının yararlanabileceği, kimyasal enerji açısından zengin hidrotermal sistemlere güç sağlayabileceği belirtiliyor.



NASA ARAÇ GÖNDERECEK

NASA, Europa'daki su altı ortamını araştırmak için 2024'te Europa Clipper ismi verilen bir uzay aracını fırlatmayı planlıyor.