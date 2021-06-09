Jüpiter'in uydusu Ganymede, 21 yıl sonra görüntülendi

Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'in, 21 yılın ardından "yakın mesafeden" çekilen ilk fotoğrafları paylaşıldı.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, 63 farklı uyduya sahip.

Bu uyduların en büyüğü Ganymede, aynı zamanda Güneş sisteminin de en büyük uydusu olma özelliğini taşıyor.

Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter çevresindeki araştırmalarını sürdüren NASA'nın Juno uzay aracı, 21 yıl sonra Ganymede'in 1000 km yakınından geçerek fotoğraflar çekti.

ÇİZGİLER DİKKAT ÇEKİYOR

NASA'nın Juno uzay aracının çektiği fotoğraflarda, kraterlerin yanı sıra yüzeydeki bazı uzun çizgiler görülebiliyor. Bilim insanları, bu çizgilerin teknonik hareketliliği gösterdiğini tahmin ediyor.

Dev uydu, son olarak 2000 yılında Galileo uzay aracı tarafından yakından görüntülenmişti. Dünyadan 11 kat büyük ve 317 kat ağır olan Jüpiter'inse toplam 79 adet uydusu bulunuyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Juno baş araştırmacısı Scott Bolton, "Bir nesildir ilk kez bir uzay aracı bu devasa uyduyua bu kadar yaklaştı. Bilimsel araştırmalarımızda sonuçlara ulaşmak için acele etmeden çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ganymede, 5 bin 262 kilometrelik çapı ile Güneş'e en yakın gezegen Merkür'den bile daha büyüktür.

Bu nedenle Ganymede; Satürn’ün uydusu Titan ile birlikte, gezegen boyutlarında olup da başka bir gezegenin uydusu olmak zorunda kalan nadir gök cisimleri arasında bulunur.

Yüzeyinde kalın bir buz tabakası bulunan Ganymede, Güneş sisteminde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu olarak dikkat çekiyor.

NASA'nın 1,13 milyar dolarlık bütçeyle geliştirdiği Juno misyonu, 2011 yılında fırlatılmıştı. Uzay aracı, yaklaşık beş yılın ardından 2016'da Jüpiter'in yörüngesine yerleşerek çalışmalarda bulundu ve günümüzde de görevine devam ediyor.