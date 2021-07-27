Jüpiter'in uydusu Ganymede'in atmosferinde su buharı bulundu

Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'in atmosferinde, ilk kez su buharı bulunduğu açıklandı.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, 63 farklı uyduya sahip.

Bu uyduların en büyüğü Ganymede, aynı zamanda Güneş sisteminin de en büyük uydusu olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanlarının 1998, 2010 ve 2018'de yapılan gözlemlerinin karşılaştırılması sonucunda, Ganymede'nin atmosferinde su buharı izlerine rastlandığı açıklandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'yla yapılan gözlemlerin sonuçlarını "Nature Astronomy" dergisinde paylaştı.

Su buharının, Ganymede'nin öğle saatlerinde ekvator yakınlarındaki pozisyonlarında buz yüzeyinin katı halden gaz hale geçmesi sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

DONMUŞ OKYANUSLAR VAR

Güneşten milyonlarca kilometre uzaklıkta konumlanan uydudaki okyanusların, yaklaşık eksi 148 derecelik hava koşulları nedeniyle donmuş vaziyette olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, 2018 verilerinde Ganymede'de oksijen atomuna rastlanmadığına da işaret edildi.

Merkür'den büyük olan Ganymede, Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu olma özelliğine sahip.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e varmasından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

Ganymede; Satürn’ün uydusu Titan ile birlikte, gezegen boyutlarında olup da başka bir gezegenin uydusu olmak zorunda kalan nadir gök cisimleri arasında bulunuyor.