Jüpiter'in yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı

Gök bilimciler, Maunakea Yanardağı'ndaki Gemini Rasathanesi ile, Jüpiter'in yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etti.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Michael Wong liderliğindeki bir ekip, Gemini Rasathanesi gözlemleri ve uzay teleskobu Hubble ile, NASA'nın Jüpiter keşif uydusu Juno'dan alınan görüntüleri bir araya getiren bir teknik kullandı.

Şanslı görüntüleme adı verilen teknik sayesinde, Güneş sisteminin en büyük gezegeninde yıldırımlar ve kasırgaların yanı sıra, büyük kırmızı benek üzerindeki siyah noktaların yüksek çözünürlüklü görüntüsü elde edildi.

DEV KASIRGALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Görüntüler, siyah noktaların bulut örtüsündeki boşluklar olduğunu ortaya koydu. Devasa ve daimi kasırgalara sahne olan Jüpiter'de düz beyaz kenarlı bulutların aşağıdan yukarı uzunluğu 65 kilometreyi buluyor.

Gezegendeki yıldırımlar, Dünya'daki en büyük şimşeklerden üç kat daha fazla enerji açığa çıkarıyor.

NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

Aracın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı son görüntü ise gezegendeki gazların sanatsal bir tablo gibi yayıldığını göstermişti.

JUNO, JÜPİTER İÇİN GÖREVDE

Jüpiter, birbiri etrafında dönen dev gaz fırtınaları ve büyük kırmızı lekesiyle biliniyor ve gezegene gönderilen Juno aracı, yaklaşık 25 bin kilometre yükseklikten gaz bulutunu fotoğraflıyor.

Ayrıca araç, gezegenin atmosferini araştırıyor ve Jüpiter'in zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemlemek için veriler topluyor.