Kanada, 2026’dan itibaren içten yanmalı araçları bırakıyor

2026'dan itibaren içten yanmalı araçlardan vazgeçecek Kanada, 2035’e kadar satılan tüm araçları elektrikli yapma kararı aldı.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

Kanada'dan elektrikli araç kararı

Kanada, 2026’dan itibaren satılan tüm binek otomobillerin, SUV’ların ve kamyonların beşte birinin elektrikli olmasını zorunlu kıldı.

2030’a kadar ise bu oran tüm satışların yüzde 60’ına ulaşacak. 2035’e kadar ise Kanada’da satılan tüm binek araçlar elektrikli olmak zorunda.

İçten yanmalı motorlara olan güven düşmeye başladı

J.D Power’ın yaptığı araştırmaya göre, içten yanmalı motorlu araç sahipleri ile elektrikli araç kullanıcıları arasındaki memnuniyet farkı kapanıyor.

ABD’de yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte içten yanmalı motorlu araç sahiplerinin memnuniyet puanları düştü.

İçten yanmalı motorlu araç sahiplerinin memnuniyetlerinde 2014’ten bu yana ilk defa düşüş kaydedildi.

Öte yandan, menzile oranla şarj hızlarının yüksek olması, elektrikli araç sahiplerini memnun ediyor.