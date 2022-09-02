Kanada'da uçaktan daha ucuz ve hızlı tren sistemi geliştirildi

Kanada'da uçaktan daha ucuz ve hızlı tren sistemi geliştirildi

Kanadalı bir şirket, saatte 1.000 kilometre hıza ulaşacak uçaktan daha ucuz, daha hızlı bir elektrikli tren geliştirdiğini açıkladı.

FluxJet, "veillance flux" adı verilen yeni bir fizik alanına dayalı çığır açan teknoloji kullanılarak korumalı bir tüp kızağı boyunca ultra yüksek hızlarda ilerleyecek.

300 kilometre arayla 3 saatlik yolculuk

18 milyar dolarlık bir altyapı projesinin önerilen ilk aşaması, Kanada'nın Calgary ve Edmonton şehirlerini 300 kilometre arayla veya üç saatlik bir sürüş mesafesinde birbirine bağlayacak.

Uçaktan daha hızlı olacak

FluxJet, bir uçaktan daha hızlı ve yüksek hızlı bir trenin üç katı olan seyahat hızlarına sahip. Bu hız, yolculuk süresinin 45 dakikaya ineceği anlamına geliyor.

54 yolcu ve 10 tona kadar kargo taşıyabilecek

TransPod şirketi bu çalışma için şimdiye kadar 550 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı.

Proje tamamlandığında FluxJet araçlarında bir seferde 54 yolcu ve 10 tona kadar kargo taşınabilecek.

Trenler her iki dakikada bir hareket edecek.