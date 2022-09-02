Petrol
93.16
1.07%
Euro
18.1333
0.16%
Dolar
18.2124
0.09%
Altın
994.69
0.19%
Borsa
3143
0.00%
Bitcoin
367.662
-0.22%
BTXN Coin
4.81
11.08%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Kanada'da uçaktan daha ucuz ve hızlı tren sistemi geliştirildi

    Kanadalı bir şirket, saatte 1.000 kilometre hıza ulaşacak uçaktan daha ucuz, daha hızlı bir elektrikli tren geliştirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 03:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada'da uçaktan daha ucuz ve hızlı tren sistemi geliştirildi

    FluxJet, "veillance flux" adı verilen yeni bir fizik alanına dayalı çığır açan teknoloji kullanılarak korumalı bir tüp kızağı boyunca ultra yüksek hızlarda ilerleyecek.

    300 kilometre arayla 3 saatlik yolculuk

    18 milyar dolarlık bir altyapı projesinin önerilen ilk aşaması, Kanada'nın Calgary ve Edmonton şehirlerini 300 kilometre arayla veya üç saatlik bir sürüş mesafesinde birbirine bağlayacak.

    Kanada da uçaktan daha ucuz ve hızlı tren sistemi geliştirildi #1

    Uçaktan daha hızlı olacak

    FluxJet, bir uçaktan daha hızlı ve yüksek hızlı bir trenin üç katı olan seyahat hızlarına sahip. Bu hız, yolculuk süresinin 45 dakikaya ineceği anlamına geliyor.

    Kanada da uçaktan daha ucuz ve hızlı tren sistemi geliştirildi #2

    54 yolcu ve 10 tona kadar kargo taşıyabilecek

    TransPod şirketi bu çalışma için şimdiye kadar 550 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı.

    Kanada da uçaktan daha ucuz ve hızlı tren sistemi geliştirildi #3

    Proje tamamlandığında FluxJet araçlarında bir seferde 54 yolcu ve 10 tona kadar kargo taşınabilecek.

    Trenler her iki dakikada bir hareket edecek.

    Kanada da uçaktan daha ucuz ve hızlı tren sistemi geliştirildi #4


    İlginizi Çekebilir

    Romania interested in procuring 18 Bayraktar TB2 drones
    World

    Romania interested in procuring 18 Bayraktar TB2 drones

    Gürültü yapanlara 295 bin TL para cezası
    3. Sayfa

    Gürültü yapanlara 295 bin TL para cezası

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir