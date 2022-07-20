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    Kanada'da Ukrayna'ya vermek için Bayraktar TB2 kampanyası

    Kanada'da Ukrayna'ya vermek için Bayraktar TB2 kampanyası

    Kanada'da, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere satın alınıp hibe edilmesi amacıyla Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı.
    • 20.07.2022 - 00:41
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sonrası birçok Avrupa ülkesi, Ukrayna'ya çeşitli destekler sağlarken, Litvanya da kampanya aracılığı ile Bayraktar TB2 İHA temin etmişti.

    Baykar'ın Ukrayna'ya verilmek üzere Litvanya'ya hediye ettiği İHA'lar için bir kampanya da Kanada'da başlatıldı.

    Karabağ'da kullanıldıkları için teknolojilerini Türkiye'ye vermeyen Kanada'da böyle bir kampanyanın başlatılması dikkat çekti.

    Kanada'da Ukrayna için Bayraktar TB2 kampanyası

    AA'nın haberine göre; Toronto merkezli "UhelpUkraine" isimli insani yardım kuruluşu tarafından başlatılan kampanyada, Ukrayna ordusu için satın alınacak Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları için 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor.

    Kampanyanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şu ana kadar kampanyaya 12 bin 450 Kanada doları bağış yapıldı.

    Toplanan bağışlarla satın alınacak Bayraktar TB2'nin, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos'ta Ukrayna ordusuna teslim edilmesi amaçlanıyor.

    Kanada da Ukrayna ya vermek için Bayraktar TB2 kampanyası #1

    Kanada'da yaşayan Ukraynalılara çağrı

    Kanada'da 1 milyondan fazla Ukraynalının bulunduğu belirtilen kampanyada, herkesin en az 7 Kanada doları bağışlaması durumunda 7 milyon Kanada doları hedefine ulaşılabileceği kaydedildi.

    Ukrayna'daki savaştan zarar görenlere insani yardım sağlamak için kurulan UhelpUkraine, Ukrayna'da ihtiyaç duyulan yardımı doğrudan sivillere ulaştırıyor.
    Ukrayna ordusuna ve halkına destek için benzeri kampanyalar Litvanya, Polonya ve Norveç'te başlatılmıştı.

    Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe etmiş, dayanışmaya katkıda bulunmuştu.

    Kanada da Ukrayna ya vermek için Bayraktar TB2 kampanyası #2

    Kanada, Türkiye'ye SİHA parçaları satışını askıya almıştı

    Kanada Hükümeti, Ekim 2020'de Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

    Nisan 2021'de ise Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, askıya aldığı "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurmuştu.

    Kanada da Ukrayna ya vermek için Bayraktar TB2 kampanyası #3


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