Kanadalı iki pilotun gördüğü UFO araştırılıyor

Kanada hava sahası üzerinde farklı uçaklar kullanan iki pilot, bir bulutun içine doğru uçan ve kaybolan UFO gördü. Hükümet, cisimlerin UFO olabileceği ihtimaline açık kapı bıraktı.

Antik çağlardan beri insanlar, uzayda yaşam olasılığından bahsediyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir şey keşfedilmemiş olsa da dünya çapında şu ana kadar birçok UFO vakası yaşandı.

Bu vakalardan biri de yakın zamanda Kanada hava sahasında yaşandı. Farklı uçakları kullanan iki pilot, tanımlanamayan uçan nesne (UFO) gördüklerini iddia etti.

Pilotlardan birinin Almanya'nın Köln kentinden dönen Kanada askeri uçağını kullandığı, diğerinin ise ile Boston'dan Amsterdam'a seyahat eden KLM Royal Dutch Airlines uçağını kullandığı aktarıldı.

PİLOT ROTA DEĞİŞTİRDİ

Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan olayın uçuşlara bir etkisi olmadı. Ancak, lojistik uzmanı ve danışman Steffan Watkins, uçuş veri bilgilerine baktı ve bir CC-177 Globemaster III olan Kanada askeri uçağının "UFO gördüğünü bildirdiğinde rotasını değiştirdiğini ve 300 metre tırmandığını" açıkladı

CİSİM METEOR DA OLABİLİR

Bununla birlikte Watkins, 14 Temmuz'da başlayan ve bu hafta başlarında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmurunun erken saatlerinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, cismin bir meteor olabileceğini de sözlerine ekledi.

HÜKÜMET: UFO OLABİLİR

Hükümet raporunda ise nesnenin 'hava balonu”, “meteor”, “roket” veya “CIRVIS/UF”' olabileceği belirtildi.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü, tanımlamayan uçan nesnenin (UFO) görüldüğünü doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Mürettebat havada bir şey gördü ve görevlerine devam etmeden önce standart prosedüre uygun olarak durumu NAV Kanada'ya bildirdi. Ne gördükleri bilinmemekle birlikte, herhangi bir güvenlik endişesi oluşturduğuna dair hiçbir veri saptanmadı."