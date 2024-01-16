Kanda ilerleyen nanorobotlar, kanserli hücreleri yok ediyor Erkeklerde yaygın görülen tümörler, nanorobotlar kullanılarak yüzde 90 oranında azaltılabilir. Bilim insanları, yeni teknolojiyi fareler üzerinde başarıyla denedi.

ensonhaber.com

Mesane kanseri, erkeklerde sık görülen kanser türlerinden biridir ve ölüm oranı düşük olsa da neredeyse tüm tümörler beş yıl içinde geri döner.

Potansiyel bir atılım olarak Barselona'daki bilim insanları, tümör büyümesine tedavi sağlayan 450 nanometre boyutunda küçük robotlar geliştirdi.

Kan dolaşımında hareket eden nanorobotlar, mesanedeki kanserli tümörleri yüzde 90 oranında azaltabiliyor.

Farelerde test edildi

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, küçük makinelerin tek denemeden sonra tümörü azaltarak birden fazla tümör tedavisine olan ihtiyacı ortadan kaldırabildiğini gösterdi.

Mesane kanseri için mevcut tedaviler, 65 bin dolardan fazlaya mal olabilen ameliyat ve kemoterapileri içeriyor.

Bunun nedeni, hastaların tümörde bir tür azalma görmeden önce altı ila dört hastane ziyaretine ihtiyaç duymalarıdır.

Ancak yeni çalışma, nanobotların bunu tek ziyarette başarabileceğini iddia ediyor.

Nanorobotların çapı 450 nanometre ve bunları görmek için büyütmeyi 20 milyon kat artırmanız gerekiyor.

Robotların yüzeyleri, altın nanopartiküller ile kaplandı ve araştırmacıların kan dolaşımında nasıl hareket ettiklerini ve tümöre nasıl saldırdıklarını görmelerine olanak tanıdı.

Ekip, nanorobotları mesane kanseri olan farelerin kan dolaşımına enjekte etti ve altın renkli makinelerin çalışıp tümöre ulaşmasını izledi.

Bu nano makineler, üreaz enzimi ve radyoaktif iyot dahil olmak üzere farklı bileşenlere sahip bir silika küresi ile tasarlandı.

Üreaz, nanorobotu hareket ettirmek için idrardaki üre ile reaksiyona girerken, kanseri tedavi eden radyoaktif iyot görevi görüyor.

Ekip, nanorobotun, tümörün yakınındaki pH dengesini artırdığını, bunun da hücre dışı matrisi parçaladığını ve dokuların mekanik özelliklerine katkıda bulunduğunu fark etti.

Araştırmacılar, nanorobotların tümöre nasıl girebileceğinin belirsiz olduğunu, çünkü büyümeyi tanıyacak spesifik antikorların bulunmadığını ve dokunun genellikle sağlıklı dokudan daha sert olduğunu belirtti.

Ancan bilim insanları, nanorobotların, kendi kendine ilerleyen bir kimyasal reaksiyon yoluyla pH'ı lokal olarak artırarak, tümörün hücre dışı matrisini parçalayabildiğini keşfetti.

Mesane kanserinde başlangıçtaki iyileşme oranları başarılı olsa da hastaların yüzde 30 ila 70'i, ek tedavi ve masraf gerektirecek şekilde geri döner ve yüzde 10 ila 30 arasında ilerleme gösterir.

Günümüzde maliyetler artıyor

Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre mesane kanserini tedavi etmenin maliyeti artıyor. Günümüzde tüm hastaların yıllık maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde. 2015 yılında bu maliyet 8,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Nanorobot çalışmasını yürüten bilim insanları, bu tedavinin tümörün geri dönmesini durdurup durdurmayacağından hala emin değiller. Ancak ekip, bunun için ek çalışmalar yürütüyor.