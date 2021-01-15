Kanser hücrelerinin kemoterapiden kurtulmak için yavaşladığı tespit edildi

Bilim insanları, kanser hücrelerinin kemoterapiden korunmak için düşük enerji moduna geçtiğini tespit etti.

Kanseri; cerrahi, kemoterapi ve radyasyon terapisi yoluyla tedavi etmek yapabileceğiniz en iyi şeydir. Ancak kanser karşısında, bütün bu yöntemler bile zaman zaman çaresiz kalabiliyor.

Kanada'dan araştırmacılar, kanser hücrelerinin kemoterapiden korunmak için bir yöntem geliştirdiğini keşfetti.

HÜCRELER KENDİNİ KORUYOR

Yapılan araştırmada, tehdit altında olduğunu anlayan tüm kanser hücrelerinin kendilerini korumak amacıyla "yavaşladığı" ortaya çıktı.

Kanser hücrelerinin böyle bir özelliğinin ilk defa keşfedildiği çalışma, Toronto'daki Princess Margaret Kanser Merkezi'nden Dr. Catherine O'Brien ve takımı tarafından yönetildi.





Dr. Catherine O'Brien, araştırma sonucuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tümör kendisini yavaşlatarak hayatta kalmak için enerjisini muhafaza eden bütünlüklü bir organizma gibi hareket ediyor. Zor şartlarda hayatta kalmak için bazı hayvanların da benzer şekilde davrandığı örnekler mevcut. Kanser hücreleri bu hayatta kalma stratejisini çok iyi şekilde öğrenmiş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, 100'den fazla memelinin zor çevre koşullarında embriyolarını güvenli şekilde koruyabilmek için düşük enerji seviyesi durumuna geçtiğini, kanser hücrelerinin de bu hayatta kalma yöntemini öğrendiğini söylüyor.

"KIŞ UYKUSUNA YATIYORLAR"

Princess Margaret Kanser Merkezi Araştırma Enstitüsü'nün başındaki Dr. Aaron Schimmer, hücrelerin ayılara benzer şekilde kış uykusuna yattığını belirterek, "Kanser hücrelerinin kış uykusundaki ayılar gibi davranabildiğini hiç bilmiyorduk. Bu çalışmayla birlikte, kendisini yavaşlatan hücreleri özellikle hedef alarak, tekrar uyanıp etkili hale gelmelerini de engelleyebiliriz." dedi.

Çalışmanın getirdiği yeni bilgiler sayesinde, kanser hücrelerinin kış uykusu durumundayken yok edilebilmesi için yeni yöntemler geliştirilebileceği, böylece bazı kanser türlerinin nüksetmesinin de önüne geçilebileceği ifade edildi.

