Kapı zilleri, akıllı hoparlörler, televizyonlar ve daha fazlası! Ev aletleri sizi nasıl gözetliyor Kapı zilleri, akıllı hoparlörler, televizyonlar ve çamaşır makineleri gibi birçok ev eşyası, özel verileri toplayıp Google ve TikTok gibi firmalarla paylaşıyor.

ensonhaber.com

Akıllı hoparlörler, kapı zili kameraları, televizyonlar ve hatta çamaşır makineleri gibi günlük cihazları,n aileleri gözetlediği ortaya çıktı.

Araştırmalar, standart ev olanaklarının özel bilgileri yakalayıp Google'ın yanı sıra Amazon, Facebook ve TikTok gibi büyük teknoloji firmalarıyla paylaştığını gösteriyor.

Firmaların ve iş ortaklarının, bilgileri akıllı telefonlarda ve diğer cihazlarda reklam yayınlayarak insanları hedeflemek için kullandığına inanılıyor.

Güvenlik kameraları, akıllı hoparlörler, kapı zili kameraları, ısıtma kontrol sistemlerini içeren Google Nest akıllı ev ürünleri, Android işletim sistemini kullanarak akıllı telefonlar aracılığıyla bağlanan kişiler hakkında büyük miktarda konum bilgisi topluyor.

Buna karşılık, aynı Nest ürünleri, kullanıcılar iPhone'ları aracılığıyla bağlandıklarında çok daha az bilgi topluyor.

Bu ek verilerin neden toplandığı bilinmiyor. Ancak Google'ın ana işi reklam ve pazarlama iken, Apple şu anda donanım satışına odaklanıyor.

Uzmanlar tüm cihazları inceledi

Uzmanlar, cihazların bir hesap oluşturmak için hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunu, uygulamalarının hangi veri izinlerini talep ettiğini ve pazarlama şirketlerinin insanların ürünleri üzerinde hangi etkinlikleri izlediğini inceledi.

Örneğin Bose akıllı hoparlörler, kullanıcı verilerini Facebook'un ana şirketi Meta ile paylaşıyor.

Argos'un da aralarında bulunduğu büyük perakendeciler tarafından satılan Ezviz akıllı kameraları ve kapı zilleri açık ara en aktif takip yazılımına sahip.

Akıllı kamera ve kapı zili markalarının her biri Google'ın izleme hizmetlerini kullanırken, Blink ve Ring de ana şirket Amazon'a bağlanıyor.

Uzmanlar, söz konusu ev aletlerindeki casusluk ve izleme işlevlerinin varsayılan olarak otomatik olarak etkinleştirildiğini söylüyor.

Tüketiciler bu seçeneği devre dışı bırakabilir ancak bu, ayarların değiştirilmesini gerektirir ve cihazın veya uygulamanın bazı özelliklerinin artık çalışmamasına neden olabilir.

Televizyonlarda ve çamaşır makinelerinde de durum farklı değil

Çoğu akıllı TV menüsü, bazıları kullanıcı verilerine göre kişiselleştirilmiş reklamlarla doludur.

LG, Samsung ve Sony, kullanıcıların karşısına 'tümünü kabul et' seçeneği çıkartarak tek bir onayla istedikleri verileri topluyor.

LG; müşterinin adı, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon rehberi, tam konum ve telefon numarası dahil tüm çamaşır makinesi markaları arasında en fazla veri toplayan marka konumunda.

Yeni yapılan bir anket, insanların paylaşılmasından en çok endişe duyduğu verilerin, kişileri ve arka plan konumları olduğunu ortaya çıkardı. Bunu fotoğraflar, telefon numarası ve kesin konum takip etti.

Genel Veri Koruma Düzenlemeleri (GDPR) uyarınca şirketlerin topladıkları veriler ve bu verilerin nasıl işlendiği konusunda şeffaf olması gerekiyor. Ancak firmalar, özellikle bu önemli bilgiyi uzun şartlar ve koşullar altında gizliyor.

Üreticiler, verilerinin kullanımı konusunda müşterilere karşı şeffaf olduklarını ve toplanan verilerin, cihazları ve hizmetleri iyileştirmek için kullanıldığını savunuyor.