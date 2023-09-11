Kapsama alanı dışında olan telefonlar nasıl acil arama yapabiliyor Cep telefonları, herhangi bir SIM kart olmadığında veya kapsama alanı dışında olduğunda bile acil arama gerçekleştirebiliyor. Peki telefonlar bunu nasıl yapabiliyor? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

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Bir akıllı telefon kullanıcısı için dünyadaki en sinir bozucu duygu, telefonunuzun şebeke kapsama alanında olmamasıdır.

İnsanlar ağ sinyallerini bulmak için her türlü olağandışı şeyi yapıyorlar ve bazıları, telefon ekranının üst köşesindeki ağ çubuklarını görmedikleri takdirde sanki dünyanın sonu gelmiş gibi çıldırıyorlar.

Bu gibi durumlarda, telefonunuzda şöyle bir uyarı görmeniz muhtemel: "Şebeke yok, sadece acil aramalar."

Ancak bir dakika! Burada bir tezatlık yok mu? Telefonlar kapsama alanı dışındaysa nasıl acil arama yapılabiliyor? Bu sorunun yanıtına geçmeden önce bazı bilgiler vermemiz gerekiyor.

Neden ağ kapsamına ihtiyaç var

Ağ kuleleri, kablosuz telefonların kesinlikle vazgeçilmez bir bileşenidir. Diyelim ki bir arkadaşınızı aramak istiyorsunuz; telefonunuzun “ara” butonu yeşil ya da herhangi bir renkte olduğu anda, telefonunuz yakalayabileceğiniz bir sonraki şebeke kulesine bir sinyal gönderir.

Buradan sinyal bir dizi adımdan geçerek başka bir kuleye (arkadaşınıza en yakın olan) ulaşır. Sonunda kuleden gelen sinyaller arkadaşınızın telefonuna gelir ve bu sayede konuşursunuz.

Telefonunuzun üst köşesindeki çubuklar, şebeke servis sağlayıcınızın “kullanılabilir gücünü” gösterir. Çubuklar kaybolursa, şebeke kapsama alanı; arama yapmak, SMS göndermek vb. için yeterince güçlü değildir.

Şebeke olmadan nasıl acil durum araması yapılabiliyor

Pek çok insan gibi siz de telefonunuzda acil durum aramaları yapmanızı sağlayan hileli bir mekanizmanın bulunduğunu düşünebilirsiniz, ancak ne yazık ki bu doğru değil.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, cep telefonlarının arama yapabilmesi için şebeke kapsama alanı olması gerekir. Ancak, aramayı yaptığınız yerde operatörünüzün mobil şebekesinin kullanılabilir gücü yeterince iyi değilse, o zaman bazı şirketlerin şebekesini kullanırlar.

GSM teknolojisi (bugünlerde çoğu SIM kart GSM üzerinden çalışmaktadır), kendi servis sağlayıcınızın kapsama alanı olmadığında başka bir servis sağlayıcının ağını kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

Bu nedenle, yakınınızdaki kendi servis sağlayıcınızın yeterli kapsama alanı olmadığında, telefonunuz bir 'Dolaşım şebekesinde' kalır (bunlar, kendi şirketinizle bağlantısı olan şirketlerdir).

Dolaşım ağı da yeterince güçlü değilse, telefonunuz kaynak şirketine bakılmaksızın yakınınızdaki en iyi ağ sinyalini kullanır. Bu durumda acil arama yapılabilir.

Hatta acil yardım numaralarına özel baz istasyonları vardır. Bu istasyonlar normal aramalara kapalıdır ve sadece acil yardım numaralarına ulaşabilmemiz için vardır.

Ya SIM kartınız yok veya çalışmıyorsa?

Birçok ülkedeki cep telefonu kullanıcıları, SIM kartları düzgün çalışmıyor olsa bile acil durum numaralarını arayabilirler.

Sizi bir şebeke kulesine bağlayan şeyin SIM kart değil, telefonunuzun anteni olduğunu unutmayın. SIM kartta yalnızca telefon numarası ve operatör bilgisi bulunur, bu nedenle acil arama yapmak için SIM karta gerek yoktur.

Bu gibi durumlarda, SIM işlevsiz olduğundan acil servis merkezi arayanın kimliğini veya arayanın konumunu alamaz, ancak yine de bağlantı sağlanır.

Ülkemizde kullanılan 112 veya 911 gibi acil yardım numaraları dünyanın genelinde kullanılan numaralar olduğu için cep telefonu üreticileri telefonları üretirken bu numaraları önceden tanımlayıp satışa sunar. Ve operatörlerin kendi sistemlerinde de bu numaralar tanımlıdır.

112 numarası da bu önceden yüklenmiş numaralar arasındadır ve operatöre veya SIM kartın varlığına bakmaksızın herhangi bir istasyondan 112 numarasına ulaşılabilir.

Bölgede hiç kapsama alanı yoksa ne olur?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, telefon, çekmediği durumlarda acil arama yapmak için diğer operatörlerin şebekelerine bağlanır. Peki ya etrafınızdaki geniş bir bölgede hiç şebeke yoksa?

Operatör fark etmeksizin herhangi bir servis sağlayıcının kapsama alanı dışında olduğu bir yerdeyseniz bu kötü bir haberdir.

Yakınınızda telefonunuzun sinyallerini alıp gönderebilecek bir ağ kulesi bulunmadığından telefonunuz tamamen etkisiz hale gelir ve acil çağrı yapamazsınız.

Bu durumda ise yalnızca uydu bağlantılı telefonlar veya telsizler aracılığıyla yardım talebinde bulunmanız gerekir.