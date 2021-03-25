Kara deliğin etrafındaki manyetik alan ilk defa görüntülendi

Araştırmacılar, tarihte ilk kez bir kara deliğin etrafındaki manyetik alanı görüntülemeyi başardı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, hala birçok gizem barındırıyor.

55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin ortasında bulunan büyük kütleli kara deliği Event Horizon Teleskobu ile gözlemleyen NASA, elde ettiği ilk kara delik fotoğrafını 10 Nisan 2019 tarihinde tüm dünya ile paylaşmıştı.

Bilim insanları, işte bu kara delikle ilgili yeni bir çalışma yaparak, etrafındaki manyetik alanı görüntülemeyi başardı.

M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin ortasındaki siyah noktaya doğru hareketlenen ışık, bilgisayar ortamında işlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu kara deliğin etrafındaki manyetik alanın haritası da ortaya çıktı.

Araştırmacılar, ilk fotoğrafta merkezin etrafında yoğun miktarda polarize ışık tespit ettiklerini ifade etti.

KARA DELİKLERİN SIRRI ÇÖZÜLEBİLİR

Kara deliklerin, ışık dahil olmak üzere etrafındaki her şeyi içine çektiği biliniyor. Ancak bilim insanları, bu yeni görüntülerle yola çıkarak, sürecin nasıl işlediğini daha iyi anlayabilir.

Kara deliğin yer aldığı Messier 87 galaksisisi, Dünya'ya 55 milyon yıl uzaklıktaki Başak (Virgo) takım yıldızında bulunuyor. Galaksi, 1781 yılında Fransız astronom Charles Messier tarafından keşfedilmişti.