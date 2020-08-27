Karanlık enerji nedir

Karanlık enerji, evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür.

Karanlık enerji, evrenin sürekli olarak genişlediği keşfedildikten sonra ortaya çıkmış bir kavramdır.

Bildiğiniz gibi, fizik kurallarına göre herhangi bir şekilde hareket eden cisim zamanla yavaşlayarak durur. Bunun nedeni ise Dünya'da yer çekimi ve sürtünme kuvvetinin olmasıdır.

Peki aynı cismi sürtünmesiz ve yer çekimsiz bir ortamda fırlatırsak ne olur? Bu durumda cisim, karşısına bir engel çıkmadığı takdirde sonsuza kadar hareketine devam eder.

Bilim insanları buradan hareketle, evrenin ilk oluştuğundan beri sürekli olarak genişlediğini ve genişleme hızının arttığını keşfetti

Bilim insanları bu durumu keşfettiklerinde, bu hızı artıran bir enerji olması gerektiğine karar verdi ve bu enerjiye karanlık enerji adı verildi.





Karanlık enerjiden ilk bahseden bilim insanı Alan Guth, evrenin büyük patlamadan sonra ani genişlemesini gizemli bir karanlık enerjinin varlığına dayandırdı.

Daha sonra "Saul Perlmutter ve Brian Schmidt" adlı iki fizikçi gözlemleri sonucu evrenin genişleme hızının arttığını ve bunun uzayın bir tür içsel gerilimi diyebileceğimiz karanlık enerji olduğundan söz etti.

Ancak henüz tam olarak çözülemeyen karanlık enerji hakkında çalışmalar günümüzde de devam ediyor.





KARANLIK ENERJİ EVRENİN GENİŞLEMESİNİ Mİ SAĞLIYOR?

Bilim insanlarına göre evrenin genişleme hızı, karanlık enerji nedeniyle sürekli artarken buna karşı görüşler de var.

Bazı görüşlere göre evrenin genişlemesine karanlık enerjinin etkisi düşünülenden daha da az.

Sınırsız patlama teorisi olarak adlandırılan bir teoriye göre, sürekli olarak yeni big bang'ler ile evreni genişleten bir sistem bulunuyor.

Evren bir başka patlamayla genişledikçe, galaksiler de homojen dağılmak için birbirinden uzaklaşır. Özetle; galaksilerin birbirinden uzaklaşmasında karanlık enerjinin etkisinden çok bu genişleme olayının etkisi vardır.