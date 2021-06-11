Karantina uygulamalarının hava kirliliğine etkisi

NASA, geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya çapında uygulanan karantina uygulamalarının küresel nitrojen oksit seviyelerinde yüzde 15’lik bir düşüş sağladığını tespit etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, 2020'nin büyük bir kısmı karantina uygulamalarıyla geçti.

Milyonlarca insan, virüsle mücadele içine evlere kapanmış olsa da bu durumun bazı olumlu noktaları da var.

ZARARLI GAZLAR AZALDI

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yayınlanan yeni bir çalışmada, atmosferde yer alan zararlı nitrojen oksit emisyonlarının Haziran 2020'ye kadar küresel olarak yüzde 15 azaldığı ortaya çıktı.

Çin'deki bazı şehirlerde, Şubat 2020'deki tam kapanma uygulamalarının ardından "birkaç hafta içinde" zararlı gazlarda yüzde 50'lik bir düşüş görülürken, bazı ABD eyaletleri yüzde 25'lik bir düşüş yaşadı.

Ekip, verileri 2019 ile karşılaştırarak, karantina uygulamalarının ozon gazları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yörünge cihazlarından gelen uydu verilerini kullandı.

EN ÇOK DÜŞÜŞ NİSAN 2020'DE

Bilim insanları, küresel emisyonların 2020 Şubat ayında yüzde 12, mart ayında yüzde 14, nisan ayında yüzde 15 ve haziran ayında yüzde 13'lük bir azalma kaydettiğini bildirdi.

EN BÜYÜK KATKIYI ÇİN SAĞLADI

Çin'den gelen emisyonlardaki yüzde 36’lık azalma, küresel nitrojen oksit seviyelerinin düşmesine en büyük katkıyı sağladı.

Toplam emisyonlar, nisan ve mayıs aylarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu ve Batı Asya'da yüzde 18 ile yüzde 25 arasında düştü.

Afrika ve Güney Amerika'da ise aynı aylardaki emisyonlarda yüzde 5 ile yüzde 10 net azalma görüldü.

İtalya'da ise geçen yıl erken uygulanan karantina, şubat sonundan mayıs başına kadar yüzde 25'e varan büyük emisyon düşüşlerine yol açtı.

Fransa ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkeleri de mart ayından mayıs ayına kadar büyük emisyon düşüşleri yaşadı.