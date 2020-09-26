Karbon emisyonlarındaki artış, deniz seviyesini yükseltecek

Bilim insanları, küresel karbon emisyonlarındaki artışın sürmesi halinde, deniz seviyesinin yaklaşık 40 santimetre yükseleceğini açıkladı.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınması, insan da dahil pek çok tür açısından gelecekte oldukça tehlikeli bir boyuta ulaşabilir.

NASA öncülüğünde yürütülen, Buz Örtüsü Karşılaştırma Model Araştırması'nın sonuçları yayınlandı.

DENİZ SEVİYESİ YAKLAŞIK 40 SANTİM ARTACAK

60'tan fazla bilim insanının, Antarktika ve Grönland'da yürüttüğü buzul erimesi çalışmalarını içeren araştırma, sera etkisi yaratan gazların yoğunluğunun zaman içinde artmasına bağlı olarak, küresel deniz suyu seviyesinin 2100 yılında gelindiğinde 11,1 ila 39,3 santimetre artabileceğini söylüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Grönland'daki buzul erimesinin küresel deniz suyu seviyesinde 3,3 ila 8,9, Antarktika'daki erimenin ise 7,8 ila 30,4 santimetre yükselmesine yol açacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca bilim insanları; kuzeyin derinliklerinde hızla ısınan iklimin, uzun süredir buz altında olan ve aktif olmayan virüsleri yeniden ortaya çıkarabileceğini söylüyor.