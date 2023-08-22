Karbon emisyonlarının yüzde 40'ından Amerikalı milyonerler sorumlu İklim aktivizmi çağrılarına rağmen, iklim değişikliğini besleyen karbon emisyonlarının yüzde 40'ından Amerikalı milyonerlerin sorumlu olduğu ortaya çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde zenginlik ve refah seviyeleri her geçen gün artarken, bir grup zengin Amerikalı, özel jetlerin lüksünü ve konforunu tercih ediyor.

Ancak, bu lüksün bir bedeli var: Karbon emisyonlarının artması. İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik endişeleri arttıkça, özel jetlerin bu tür bir lüksünün çevresel etkileri giderek daha fazla tartışma konusu oluyor.

Amerika'nın iklim galalarına katılan en zenginleri, iklim aktivizmi çağrılarına rağmen, iklim değişikliğini besleyen karbon emisyonlarının yüzde 40'ından sorumlu görünüyor.

Araştırmaya göre, Amerikalı zenginlerin sıkça kullandığı jet uçaklar, karbon emisyonlarını daha da artırıyor.

Geçen yaz pop ikonu Taylor Swift, yalnızca ocak ve temmuz ayları arasında 170 özel jet uçuşu yapmış ve yılın en büyük hava kirleticisi seçilmişti.

Zenginlere vergi talebi

Massachusetts Amherst Üniversitesi'ndeki bir ekibin liderliğindeki çalışmanın yazarları, zenginlerin fosil yakıt yatırımlarına odaklanan yeni bir 'hissedar bazlı karbon vergisi' ödemesini talep ediyor.

UMass Amherst'in Çevre Koruma Departmanında sürdürülebilirlik bilimcisi olan çalışmanın baş yazarı Jared Starr, şunları söyledi:

Sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik tüketime dayalı yaklaşımlar haksızlığa yol açıyor. Bu yaklaşımlar, gelirlerinin büyük bir bölümünü biriktirme ve yatırım yapma eğiliminde olan aşırı zenginler üzerinde çok az etkiye sahipken, yoksulları orantısız bir şekilde cezalandırıyorlar.

Zenginlerin söylemleri tutarsız

Amerikalı zenginler, çoğu zaman iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor. Bu çağrılar söz konusu olduğunda akla ilk olarak Bill Gates geliyor.

Yukarıdaki fotoğrafta Bill Gates, 2010 yılında Gillette, Wyoming'deki Gillette-Campbell County Havaalanında özel bir jete biniyor.

Gates, iklim değişikliği hakkında uyarılarda bulunan bir kitap yayınlamadan sadece bir ay önce, dünyanın en büyük özel jet operatörünü satın almak için bir teklifte bulunmuştu.

Özel jetler, ticari uçaklardan farklı olarak daha küçük ve hafif olabilir, ancak bu jetlerin uçak başına yolcu sayısı daha düşüktür. Bu, kişi başına düşen karbon emisyonlarının daha yüksek olmasına neden olur.

Özel jetler genellikle daha kısa mesafelerde uçarlar ve bu da daha fazla kalkış ve iniş gerektirir, bu da yakıt tüketimini artırır.

Bununla birlikte, özel jetlerin çevresel etkileri sadece uçuşlarıyla sınırlı değildir. Üretim, bakım ve yakıt sağlama süreçleri de önemli miktarda enerji tüketir ve karbon emisyonlarına katkıda bulunur.

Ayrıca, özel jet sahiplerinin uçuşları sırasında genellikle daha fazla enerji tüketen lüks iç mekanlar ve ekipmanlar kullanmaları da ekstra bir çevresel yük oluşturur.

Birçok çevre savunucusu ve iklim bilimcisi, özel jet kullanımının sınırlanması veya daha çevre dostu teknolojilerin kullanılması gerektiğini savunuyor.

Bazı zengin bireyler bu endişeleri ele alarak karbon ayak izlerini azaltmaya çalışıyor ve daha az emisyon üreten jetlere geçiş yapıyorlar. Bununla birlikte, bu sorunun daha büyük ve sistemik bir çözüm gerektirdiği de aşikar.

İklim değişikliği ile mücadele çabaları ve sürdürülebilirlik hedefleri göz önüne alındığında, bu lüksün sürdürülebilirlik açısından gözden geçirilmesi gerekiyor.