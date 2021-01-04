Karbondioksitle çalışan kripto para çiftliği kuruldu

Rusya’nın doğalgaz devi Gazprom’un petrol alanında faaliyet gösteren iştiraki Gazpromneft, sondaj esnasında çıkan karbondioksitten kripto para üretecek.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri kripto paralar, son yılların en çok ilgi çeken alanlarından bir tanesi.

Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom’un petrol alanında faaliyet gösteren kuruluşu Gazpromneft, petrol sondajı esnasında ortaya çıkan karbondioksitten elektrik üreterek kripto para madenciliği yapmaya karar verdi.

İLK BİTCOİNLER ÇIKTI

Geçen sonbaharda, Vekus isimli bir kripto para madencilik şirketiyle denemeler gerçekleştiren Rus şirket, 49 bin 500 metreküp gazdan üretilen elektrikle bir ay içinde 1,8 bitcoin çıkarmayı başardı.

Gazpromneft, sahasındaki madencilik çiftliğini büyütmeyi ve daha fazla sayıda şirketle çalışmayı planlarken, ülkede bunu gerçekleştiren tek şirket değil. 2020 Ocak ayında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom da kripto para madenciliği için bir tesis açmıştı.

Petrol sondajı esnasında ortaya çıkan karbondioksit, şirketlerin yükümlülüğü altına giriyor. Şirketler genellikle CO2’yi yakma yolunu tercih ederken, atmosfere verdikleri zarardan ötürü para cezası ödemek zorunda kalıyor.

Bu nedenle Gazpromneft, yeni projesiyle hem CO2'yi boşa harcamayacak ve herhangi bir ceza ödemeyecek hem de bitcoin üreterek gelir elde edecek.