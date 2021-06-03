Kargu-2 İHA'nın Libya'daki başarısı dünyanın gündeminde

Tarihte ilk defa hedefine kendi başına saldırı düzenleyen ilk insansız hava aracı, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı STM tarafından geliştirilen Kargu-2 ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘ne sunulan Mart 2021 raporunda çarpıcı bir detay yer aldı.

Raporda, Türkiye'de üretilen İHA'nın, hedefine otonom şekilde saldıran ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçtiği vurgulandı.

"BİRÇOK FİLMDE GÖRÜLDÜ AMA BU GERÇEK"

Konuyla ilgili dünya basınında yer alan haberlerde, robotların başıboş dolaşıp insanları kendi başlarına öldürdüğüne dair birçok filmin izlendiği, ancak bu durumun gerçek hayatta da yaşandığı kaydedildi.

Silahlı bir insansız hava aracının, hedefleri bulup yok ettiği, bu işlemin herhangi bir özel talimat olmadan yerine getirildiğinin altı çizildi.

"BUL, ATEŞLE, UNUT"

Libya'da konuşlandırılan Kargu-2 insansız hava aracının, Hafter hedeflerini algılayıp, uzaktan otonom saldırıyla yok ettiği bilgisine yer verildi.

"Ölümcül otonom silah sistemleri, operatör ve mühimmat arasında veri bağlantısı gerektirmeden hedeflere saldırmak üzere programlandı: Gerçek bir 'bul, ateşle ve unut' yeteneği." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ ASKERLERİ

Kargu-2 İHA, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip.

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA Kargu, 2018 yılında güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

YETENEKLERİ ARTIRILDI

Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi.

Kargu-2, yapılan geliştirmelerle çok daha uzun süre, çok daha etkin ve çok daha güç fark edilebilecek şekilde görev yapma imkanına kavuştu.

KARGU-2'NİN ÖZELLİKLERİ

Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip bulunuyor.

Koordinata veya görüntü üzerinden seçilen hedefe güdümlü imha modlarına sahip araç, kısa sürede ve kolay şekilde tek er tarafından kullanılabiliyor.

Kargu-2, görevi terk veya kendini imha, tapa emniyetli eve dönüş, ayarlanabilen mesafede hedefi imha gibi görevleri yerine getirebiliyor.