Kasetin mucidi Lou Ottens, 94 yaşında yaşamını yitirdi

Ses kasetlerini icat ettiği bilinen Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1960'larda piyasaya sürüldüklerinden bu yana dünya çapında tahminen 100 milyar kaset satıldı. Artık tamamen dijital hale gelen dünyada pek fazla görmediğimiz müzik kasetleri, özellikle 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlarında oldukça popülerdi.

Kimimizin içine kalem sokarak ileri ve geri sardığı, kimimizin içindeki ipliği çıkartarak ağaç dallarına fırlattığı müzik kasetlerinin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

1963 YILINDA KASETLER TANITILDI

Ottens, 1960 yılında Philips'in ürün geliştirme departmanının başına geçtikten sonra, ekibiyle birlikte kaseti icat etti. Ardından bu icat, 1963'te Berlin Radyo elektronik fuarında sergilendikten sonra tüm dünyada popüler hale geldi.

Ottens, Philips ve Sony ile bir anlaşma yaparak icadının patentlenmesini sağladı. Ottens'in geliştirdiği bu teknoloji, günümüzdeki müzik kültürünün oluşmasını sağlayan en önemli adımlardan biri olarak tarihe kazındı.

Günümüzde ise gelişen teknoloji ve müziklerin tamamen dijital ortamlara aktarılması nedeniyle kasetler artık ilgi görmüyor.

Yine de geliştirdiği teknolojiyle bir zamanlar milyonlarca insanın müzik dinleme alışkanlığını değiştiren Lou Ottens, büyük bir övgüyü hak ediyor...



