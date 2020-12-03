Kasım ayında en çok gelir elde eden mobil uygulamalar belli oldu

Kasım ayında en çok gelir elde eden mobil uygulamalar belli oldu

Sensor Tower, kasım ayında en çok hasılat yapan mobil uygulamaları açıkladı. İşte Google Play ve App Store'dan en fazla gelir elde eden uygulamalar...

ABD merkezli araştırma şirketi Sensor Tower, 2020 yılının Kasım ayına ait uygulama verilerini yayınladı.

Yayınlanan rapora göre, son zamanlarda ABD yönetimi ile sorunlar yaşayan Çinli video uygulaması Tiktok, hem App Store hem de Google Play Store'da en çok gelir elde eden uygulama olmayı başardı. TikTok'u; YouTube, Tinder ve Disney+ uygulamaları takip etti.

TikTok'un kasım ayındaki kazancı, 123 milyon dolara yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, gelirini 3,7 kat artıran TikTok, kazancının yüzde 85'ini Çin'den sağladı.

YÜZDE 2'Sİ TÜRKİYE'DEN

Türkiye'deki TikTok kullanıcıları ise, kasım ayında 2,5 milyon dolarlık harcama yaparak TikTok'un elde ettiği gelirin yüzde 2'sini oluşturdu.

Kasım ayında en çok hasılat elde eden 10 uygulama ise şu şekilde:





Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube ise kasım ayında 88 milyon dolar hasılat elde etti ve listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 59'luk artış yaşayan YouTube, kasım ayındaki gelirlerinin yüzde 53'ünü ABD'den, yüzde 11'ini ise Japonya'dan sağladı.

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