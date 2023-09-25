Kasırgaların içine roket atarsak onları durdurabilir miyiz Kasırgalara roket atma fikri, ilk olarak 1940'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya atıldı. O zamandan beri, çeşitli yöntemler geliştirildi ve test edildi. Ancak bu çözüm, günümüzde hala pratik değil.

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Bir kasırganın dehşet verici gücüne tanık olmuş veya deneyimlemiş olanlar, Dünya'da buna benzer çok az şeyin olduğunu bilirler.

Kasırgalar, doğanın öfkesinin inanılmaz ve öngörülemez taşkınlıkları gibi görünüyor ve bunları durdurma fikri hayal edilemeyecek kadar çılgınca görünüyor.

Bununla birlikte, kasırgalar aynı zamanda son derece yıkıcıdır ve büyük miktarda can ve mal kaybına neden olabilir.

Bu nedenle, bir kasırganın herhangi bir zarar vermeden önce nasıl yok edilebileceği veya dağıtılabileceği konusunda oldukça fazla araştırma yapıldı.

En popüler teorilerden biri, büyük ölçekli bir patlama, bomba veya roket kullanarak kasırganın içine yeterli enerjiyi göndererek onu etkisiz hale getirmektir. Peki bu işe yarar mı?

Kasırgaların kısa bir özeti

Kasırgaların tam olarak nasıl oluştuğuna dair hala bilgi eksikliği var, bu da onları hem gizemli hem de ölümcül kılıyor.

Daha uzun ömürlü olma eğiliminde olan diğer tropik fırtınaların aksine, kasırga tahminleri oldukça belirsiz.

Bazı kasırgalar saniyeler içinde oluşup kaybolabilirken, diğerleri bir saatten fazla bir süre boyunca karayı kasıp kavurabilir.

Ortalama olarak kasırgalar on dakikadan az sürer, ancak bu süre içinde yine de çok fazla yıkıma neden olabilirler!

Kasırga, sıcak bir atmosferik hava tabakasının yukarıda nispeten soğuk ve kuru bir hava tabakası ile kaplanması durumunda oluşur.

Atmosferin alt kısmındaki sıcak hava yükseldiğinde (sıcaklığından dolayı), yukarıdaki soğuk havayı yukarı doğru iter.

Bunlar normal bir fırtınanın koşullarına benzer, ancak aşırı rüzgarlar da dahil edildiğinde, kasırgaların ana kaynağı olan süper hücreli fırtına ortaya çıkar.

Hızla dönen bu yukarı çekişler daha sonra dikey olarak dönebilir ve yere kadar ulaşabilir, bazı durumlarda aşağıya inebilir, bu da yıkımın başlayacağı anlamına gelir.

Kasırgada inanılmaz miktarda enerji ve kuvvet vardır ve kasırga arazide ilerledikçe, saatte 160 kilometrenin üzerindeki rüzgarlar yollarına çıkan her şeyi yerle bir eder.

Kasırgaları patlatarak yok edebilir miyiz

Patlamanın kasırganın tam kalbinde veya doğrudan yolunda patlamasının ardındaki düşünce, enerji akışının bozulması fikrinden kaynaklanmaktadır.

Kasırgada güçlü bir patlama yarattıktan sonra ısı akışını ve rüzgar hareketlerini değiştirerek ve kasırganın enerjisini bozarak, tehdidi ortadan kaldırmak mümkün olabilir.

Ancak araştırmacıların da belirttiği gibi, bunu yaparsak yeni tehditler ortaya çıkabilir.

Başka bir deyişle, bir kasırganın ortadan kaldırılması ve koşulların tek bir yerdeki kasırga için elverişsiz hale getirilmesiyle, 100 metre veya bir km ötede yeni bir kasırga ortaya çıkabilir ve bunu tahmin etmenin hiçbir yolu yok.

Ayrıca, yerel bir bölgede çıkan kasırgaya roket fırlatmak, aksine can kayıplarını daha da artırabilir. Bu nedenle, kasırgaya roket fırlatmak oldukça riskli.

Kısacası, kasırgayı durdurmak için büyük bir patlama kullanmak işe yarayabilir, ancak bunun riskleri de oldukça fazla.

Kasırgaları durdurmak için başka bir çözüm var mı

Bombalar pek iyi bir fikir gibi görünmese de araştırmacılar, kasırgaların oluştukları koşulları değiştirerek onları durdurmaya yönelik yöntemler geliştiriyorlar.

En ilginç fikirlerden biri, uydular aracılığıyla kasırgaların içine mikrodalgalar ışınlamak olarak dikkat çekiyor.

Teorik olarak bu, süper hücreli fırtınaların tepesinde soğuk ve kuru havanın ısınmasına neden olarak, kasırgaların oluşmasına neden olan tehlikeli yukarı yönlü hareketleri önleyebilir.

Kasırgaların önlenmesi veya etkilerinin azaltılması için bilimsel araştırmalar ve erken uyarı sistemleri geliştirilmiştir.

Bu sistemler, kasırgaların yolunu tahmin etmek ve insanların zamanında tahliye edilmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Ancak kasırgaların doğrudan müdahale edilmesi hala çok zor bir sorun olarak kabul edilmektedir ve bu konuda daha fazla bilimsel çalışma gerekiyor.