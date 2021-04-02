Kaspersky, kripto para yatırımcılarını güvenlik konusunda uyardı

Güvenlik şirketi Kaspersky, kripto para birimlerine yatırım yapanlara güvenlik önerilerinde bulundu.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen kripto paraların yatırımcıları da hızla artıyor. Ancak bu durum, bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Güvenlik şirketi Kaspersky, kripto para birimlerine yatırım yapanlara güvenlik önerilerinde bulundu.

GÜVENLİ AĞ KULLANIN

Şirket açıklamasına göre, tüm kripto işlemleri için güvenli bir iletişim kanalı kullanmak hayati önem taşıyor. Örneğin, bir platformun internet sitesine halka açık bir Wi-Fi ağı kullanılarak erişilirse suçlular işlem bilgilerini ele geçirebilir veya varlıkları çalmak amacıyla bir internet sayfasını taklit edebilir.

Halka açık bir ağ yerine, düzgün bir şekilde güvenliği sağlayacak ev ağı üzerinden alım satım yapmak daha güvenlidir.

İlk adım olarak, modemin varsayılan yönlendirici şifresi kullanıcının oluşturduğu bir şifreyle değiştirilmeli. Fabrika ayarlarındaki şifre, aynı modeldeki tüm modemler için genellikle aynıdır ve Wi-Fi ağını kaba kuvvet saldırıları karşısında savunmasız hale getirir.

VPN'DEN YARARLANIN

Her durumda, ekstra bir güvenlik katmanı ekleyen şifreli bir VPN kanalı üzerinden tüm şifreleme işlemlerini yapmak her zaman en iyisidir.

Bir VPN hizmeti seçerken, bağlantı hızına ve ani kapama özelliği (kill switch) olup olmadığına dikkat edilmeli. İkinci adım, yüksek riskli işlemler için özellikle önemlidir.

Güvenli iletişim kanalı herhangi bir nedenle düşerse ani kapama özelliği (kill switch), cihazınızın internet bağlantısını otomatik olarak keser ve verilerin şifrelenmeden gönderilmesini önler.

ANTİVİRÜS YÜKLEYİN

Kripto dünyasında çok para dolaşıyor ve bu doğal olarak siber suçluların iştahını kabartıyor. Bu nedenle, kripto cüzdan anahtarlarını çalmak üzere uzmanlaşmış kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma olasılığı epey yüksek oluyor.

Bir borsaya kaydolmadan önce piyasayı inceleyin ve en azından yeni başlıyorsanız riskli işlemlerle uğraşmayın.

Ani fiyat düşüşlerine karşı korunmak için farklı kripto para birimlerine yatırım yaparak risklerinizi çeşitlendirin. Ponzi şemalarından kaçınmak için yatırım yapmadan önce alt coinleri dikkatlice inceleyin.





SOĞUK CÜZDAN KULLANIN

Kripto para biriminizin büyük kısmını çevrim dışı diğer adıyla 'soğuk' bir cüzdanda, şifrenizi ise güvenli bir yerde tutun. Bu cüzdanlar, herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymaz ve bu nedenle saldırılara karşı tam koruma sağlar.

ÜNLÜ VAATLERİNE KANMAYIN

Ünlülerin bile bedava kripto para vaatlerine aldanmayın. Hesapları hacklenmiş olabilir, hacklenmemiş olsalar bile bu neredeyse kesinlikle bir aldatmacadır.

Geçtiğimiz aylarda birçok ünlünün Twitter hesabını ele geçiren hackerlar, takipçilerden milyon dolarlarca Bitcoin toplamıştı. Bu nedenle zorunda kalmadıkça, ünlü bile olsa tanımadığınız kimseye kripto para göndermeyin.