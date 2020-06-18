Kaspersky, uzay çöplerini temizlemeye yardım edecek

Kaspersky, uzay çöplerini temizleyen bir teknoloji üzerinde çalışan StartRocket'e destek olarak giderek daha da büyüyen bu soruna dikkati çekmeyi hedefliyor.

Son yıllarda uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline geldi. Bugün uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

KASPERSKY, ÇÖPLERİN TEMİZLENMESİNE YARDIM EDECEK

Kaspersky, uzay çöplerini temizleyen bir teknoloji üzerinde çalışan StartRocket'e destek olarak giderek daha da büyüyen bu soruna dikkati çekmek istiyor.

StartRocket adlı girişim uzay çöplerini temizlemek için Foam Debris Catcher adını verdiği bir grup küçük ve otonom uydudan yararlanmayı planlıyor.

Bu uyduların yapışkan bir polimer köpükle uzay çöplerini yörüngeden toplaması düşünülüyor.

Yörüngede toplanan çöplerin daha sonra Dünya'ya yönlendirilerek atmosferde yakılması hedefleniyor.

StartRocket hali hazırda hem Dünya’da hem de uzayda iki aşamalı bir dizi deney gerçekleştiriyor.

"EVRENİ KEŞFETMENİN BİR KARŞILIĞI VAR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, uzun süredir uzay keşifleriyle ilgilendiklerini belirterek, "Evreni keşfetmek ne kadar heyecan verici olsa da bunun bir karşılığı olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle uzay kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak ve bu sorunun nasıl aşılabileceğini anlamak istiyoruz.

StartRocket tarafından geliştirilen çözüm, teknolojinin nasıl değiştiğine ve uzay çöplerini temizlemede nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir örnek. Şirketin gelişimini ve ürün sürecini ilgiyle izleyeceğiz. İlerleyen yıllarda bu amaca hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

UZAY ÇÖPÜ SORUNU GİDEREK CİDDİLEŞİYOR

StartRocket Danışmanı Dr. Alexander Shaenko da uzay çöpü sorununun giderek daha ciddi bir hal aldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bugünün hem de geleceğin uzay keşfi çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri için büyük bir risk oluşturuyor. Mevcut durumda, bilim dünyasının bir çözüm bulmak için birlikte hareket etmesi çok önemli. Foam Debris Catcher bugüne kadarki en ucuz ve ölçeklenebilir çözüm.

Kendi çözümümüzü en yeni çözümlerle kıyasladığımızda FCD'nin alternatiflerine göre çok daha ucuz olacağını söyleyebiliriz. Bu düşük maliyet düzeyine, adım adım fırlatma, son derece hassas matematiksel modeller ve çöpleri takip eden Dünya merkezli altyapı gibi tüm mevcut teknolojileri kullanarak ulaştık."

AVRUPA UZAY AJANSI DA ARAÇ GÖNDERECEK

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 yılında yeni bir uzay görevi başlatacak. Şirket, uzaydaki çöpleri toplamak ve uzayı temizlemek için 4 kollu bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Bu görev için ClearSpace adlı bir İsviçre şirketi ile ortaklık kuran Avrupa Uzay Ajansı, uzaydaki enkaz sorununu çözmeyi planlıyor.