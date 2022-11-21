Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 5 teknoloji

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası başladı. Bu yıl maçlarda kullanılacak bazı yeni teknolojileri derledik.

Her dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan 2022 FIFA Dünya Kupası, dün akşamki Katar-Ekvador maçı ile resmen başladı. Organizasyon, 18 Aralık’ta gerçekleşecek final maçıyla birlikte son bulacak.

Yaklaşık 1 ay sürecek 2022 Dünya Kupası, bazı yeni teknolojilere ev sahipliği yapmasıyla, tarihin en teknolojik dünya kupası olacak.

Al Rihla topu

Kesin olan bir şey var ki, top yoksa futbol da yok. Adidas, bu sefer teknolojisini içinde bir şeyler gizleyen topuyla gösterdi. Al Rihla isimli bu top, dünya kupası maçlarında sıkça karşımıza çıkacak.

Söz konusu top, topa tam olarak vurulduğu anı algılayan bir Atalet Ölçüm Birimi sensörüne sahip. Görünüşe göre bu, topun performansını veya davranışını etkilemiyor, ancak maç boyunca farklı geri bildirimler sağlayabiliyor.

Teknik direktörlere ve hakemlere ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için toptaki veriler kullanılacak. Bu veriler, aynı zamanda stadyumların dört bir yanında konumlandırılan ve 12 kameradan oluşan özel bir ağ ile desteklenecek.

Ayrıca, FIFA'nın yazılımı sayesinde teknik direktörler, bir sonraki rakiplerini veya oyuncularının bir maçtaki performansını ölçmek için farklı oyunların tüm ayrıntılı verilerine sahip olacak.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi

Hakemlerin, şüphe anlarında doğru karar vermelerine yardımcı olacak yarı otomatik ofsayt teknolojisi de turnuvadaki yerini alacak.

Yukarıda özelliklerini belirttiğimiz top, pasın verildiği anı algılayacak ve ardından yarı otomatik olarak ofsayt pozisyonunu belirleyecek.

Öte yandan, hakemlerin bileklerinde bir şutun golle sonuçlanıp sonuçlanmadığını belirlemeye yardımcı olacak bir ekran olacak.

FIFA Player uygulaması

FIFA 2022 Dünya Kupası ile birlikte, son yıllarda gelişen mobil teknolojiler de işin içine giriyor. Oyuncular, FIFA Player uygulaması sayesinde Katar 2022 Dünya Kupası'ndaki performanslarını görebilecek.

Kuruluşun web sitesine göre, her oyuncunun bir maçtan sonra sahada nasıl performans gösterdiğini görmesi için bireysel veriler sağlanacak.

15 bin adet yüz tanıma kamerası

Organizasyonun ana endişelerinden biri, stadyumlarda güvenliği garanti altına almaktır. Bu nedenle, bir terör saldırısını önlemek ve olası suçluları bulmak için bir keşif merkezine bilgi göndermek amacıyla toplam 15 bin adet yüz tanıma sistemli kamera olacak.

Akıllı soğutma sistemi

Organizasyon her ne kadar kasım ayında düzenleniyor olsa da Katar hala oldukça sıcak.

Buna önlem olarak, Dünya Kupası’nın gerçekleşeceği stadyum, dışarıdaki hava kaç derece olursa olsun 26 derece gibi optimum sıcaklığı koruyacak şekilde tasarlandı.

Stadyumdaki soğutma teknolojisi, geleneksel soğutma teknolojilerine kıyasla yüzde 40 oranında daha fazla verimlilik sunuyor.