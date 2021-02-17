Katlanabilir iPhone, 2023'te tanıtılabilir

Bir süredir Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen katlanabilir iPhone modeli, 2023 yılında karşımıza çıkabilir.

Samsung ve Huawei gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti..

Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, her geçen ay yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

2023'TE SATIŞA ÇIKABİLİR

Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak pazar araştırma şirketi Omdia, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu 2023'te piyasaya sürebileceğini açıkladı.





KATLANABİLİR iPHONE'DA BEKLENEN ÖZELLİKLER

Katlanabilir iPhone boyutunun ekran tam olarak açıkken 7.3 inç olacağı belirtiliyor. Ayrıca telefonun, Samsung S Pen benzeri bir kalem desteği de sunacağı tahmin ediliyor.

Omdia'ya göre Apple, telefonun ekranı için kimyasal olarak sertleştirilmiş seramik cam kullanacak.

Akıllı telefonun, 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacağı, fiyatının ise 1.500 dolar civarında olacağı belirtiliyor.

Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarının önüne geçmek isteyen Apple, katlanabilir telefon yarışında şimdilik pek de acele etmiyor.