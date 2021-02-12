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    Katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler geldi

    Bir süredir Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte katlanabilir iPhone hakkında bildiğimiz her şey...
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 17:00
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    Katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler geldi

    Samsung ve Huawei gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak pazara ağırlığını koymuştu. Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ediyor.

    Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    YENİ BİLGİLER VAR

    Çinli kaynaklar, Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için yeni bir menteşe tasarımı üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bu menteşenin, Samsung Galaxy Z Flip modelinde olduğu gibi kasanın içinde yer alacağı belirtiliyor.

    7.3 ila 7.6 inçlik OLED ekranla geleceği tahmin edilen telefonun, kalem desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

    iphone

    KATLANABİLİR iPHONE FİYATI

    Katlanabilir iPhone modelinin 8GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geleceği tahmin ediliyor. Ancak telefonun işlemcisine dair şimdilik bir bilgi yok. Öte yandan telefonun fiyatının yaklaşık 1500 dolar olması bekleniyor.

    Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarının önüne geçmek isteyen Apple, katlanabilir telefon yarışında pek de acele etmiyor.

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