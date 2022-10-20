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    Katlanabilir iPhone yerine katlanabilir iPad gelebilir

    Analistlere göre Apple, katlanabilir bir iPhone'dan daha önce, katlanabilir bir iPad modeli piyasaya sürecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:48
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    Katlanabilir iPhone yerine katlanabilir iPad gelebilir

    Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple'dan katlanabilir bir iPhone modeli bekleyenler, biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

    Yeni gelen raporlara göre Apple, katlanabilir bir iPhone tanıtmadan önce katlanabilir bir iPad modeli piyasaya sürecek.

    Katlanabilir telefon teknolojisi henüz oldukça yeni ve Apple'ın iPhone modellerinin diğer telefonlara göre daha pahalı satıldığını düşünürsek, katlanabilir bir iPad veya iPhone modelinin de oldukça pahalı satılması bekleniyor.

    İlk model 2024'te geliyor

    Analistlere göre Apple, 2024 yılında katlanabilir ekrana sahip iPad modelini piyasaya sürecek. Peki Apple neden katlanabilir iPhone yerine, katlanabilir iPad geliştiriyor?

    Analizlere göre, katlanabilir iPhone'un fiyatı 2 bin 500 dolar seviyesinde olacak. Telefonun bu kadar pahalı olacak olması, şirketin piyasa hakimiyetini riske sokabilir.

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