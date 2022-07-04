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    Katlanabilir Samsung Galaxy A'nın fiyatı ortaya çıktı

    Samsung Galaxy A serisi altında piyasaya sürülecek yeni katlanabilir telefonun fiyatıyla ilgili bazı bilgiler yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:27
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    Katlanabilir Samsung Galaxy A'nın fiyatı ortaya çıktı

    Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'de dahil birçok ülkede satışa sunmuştu.

    Şirket, her ne kadar katlanabilir telefon satışlarından memnun olsa da bu modellerin yüksek fiyat etiketi, tüm müşterilere ulaşmasını engelliyor.

    Uygun fiyatlı katlanabilir telefon geliyor

    Bu nedenle Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A serisi için yeni bir katlanabilir telefon çıkarmayı planlıyor.

    Tıpkı Galaxy A serisi özelliklerine sahip olacak olan bu yeni modelin fiyatıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

    galaxy z fold 3

    Samsung'un katlanabilir telefon deneyimini daha erişilebilir hale getirmek için piyasaya sürmeyi planladığı A serisi modelin fiyat etiketi sızdırıldı.

    Aktarılan bilgilere göre telefon, Güney Kore'de 1 milyon won (yaklaşık 771 dolar) karşılığında satılacak.

    Tahminlere göre Samsung, 2024 veya 2025 yılında bu yeni modelini piyasaya sürecek.

    Katlanabilir telefonlar OLED ekranlar kullanılıyor. Bu ekranlar LED veya LCD'lere göre daha pahalı. Samsung, ya yeni bir katlanabilir ekran teknolojisi geliştirilecek ya da bu teknolojinin ucuzlamasını bekleyecek.


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