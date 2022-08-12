Katlanabilir telefon Motorola Razr 2022 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola Razr 2022 katlanabilir telefon modeli resmi olarak tanıtıldı. Çin’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan telefonun özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, Motorola da 2019 yılında merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı tanıtmıştı.

Samsung'un ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının aksine dikey olarak katlanan telefon, artık yeni nesline kavuştu.

Motorola, Çin'de düzenlediği etkinlikte 2022 Razr modelini görücüye çıkardı. Yeni telefon, birkaç gün önce tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip4 modeliyle rekabete girecek.

Motorola Razr 2022 özellikleri

6.7 inç 144Hz HDR10+ P-OLED ekrana sahip yeni Motorola Razr, önceki nesline göre daha büyük ekranla karşımıza çıkıyor. Telefonun kapaındaki ikinci ekran ise 2.7 inç büyüklüğünde ve 600 x 800 piksel çözünürlüğünde.

Piyasadaki en güçlü işlemci olan Qualcomm Snapdragon 8 Plus 1'den güç alan yeni katlanabilir telefon, 8GB / 12 GB RAM ve 128GB / 256GB / 512GB depolama seçenekleriyle müşterilerle buluşacak.

Telefondaki en büyük iyileştirme ise kamera tarafında karşımıza çıkıyor. Önceki modelde kullanılan tek 48 megapiksel kamera, yerini 50 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş kameraya bırakıyor. Telefonun ön kısmında ise 32 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak, 33W hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya kapasitesine sahip yeni Motorola Razr, 15 Ağustos’tan itibaren ilk olarak Çin’de satışa sunulacak ve daha sonra diğer ülkelere gelecek.

2022 Motorola Razr fiyatı