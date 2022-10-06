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    Katlanabilir telefon satışları dört yılda 4 kat artacak

    IDC, katlanabilir telefon sevkiyatlarının 2021'de 8.1 milyon iken 2026'da 4 kattan fazla artarak 41.5 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 10:40
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    Katlanabilir telefon satışları dört yılda 4 kat artacak

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi SamsungGalaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

    Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi. Bu da telefonlara olan ilgiyi artırdı.

    Satışlar 4 kat artacak

    Piyasa analiz firması IDC, katlanabilir telefon sevkiyatlarının 2021'de 8.1 milyon iken 2026'da 4 kattan fazla artarak 41.5 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.

    IDC, 2022 ve 2026 yılları arasında katlanabilir modellerin yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 38,7'ye ulaşmasını bekliyor.

    galaxy z fold 3

    Tüm bunlar, katlanabilir telefonların genel kullanımda zirveye yerleşeceği anlamına gelmiyor.

    Önümüzdeki yıllarda katlanabilir modellerin popülerliği biraz daha artacak olsa da IDC bu cihazların bu süre içinde ana akım haline gelmesini beklemiyor.

    Fiyatlar düşecek

    Yapılan araştırmaya göre, 2019 yılında ortalama fiyatları 2 bin dolar civarında olan katlanabilir telefonlar, 2024 yılında 1000 dolar seviyesine kadar düşecek.

    Bu yarı yarıya düşüş oranı, katlanabilir telefonların yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.


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