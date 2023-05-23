Katlanabilir telefon üreticileri arasına Sony de katılıyor Sony'nin Xperia Compact serisi altında katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi. Bu da telefonlara olan ilgiyi artırdı.

Sony de pazara giriyor

Sony'nin, Xperia Compact serisi altında katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

Telefonun, teknik özellikleri itibarıyla üst segmentte konumlanacağı belirtilirken, aynı zamanda dikey olarak katlanacağı söyleniyor.

Katlanabilir telefon satışları bu yıl daha da artacak

Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, 2023 yılında katlanabilir telefon sevkiyatları yüzde 30 artacak.

2023 yılında yüzde 30 artışla toplamda 17 milyon adet katlanabilir telefon satılacağı tahmin ediliyor.