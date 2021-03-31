Katlanabilir telefon Xiaomi Mi Mix Fold tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi, uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Mi Mix Fold'u duyurdu. İşte Xiaomi Mi Mix Fold özellikleri ve fiyatı...

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazarda ellerini güçlendirmek istiyor.

Xiaomi’nin, katlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığı yaklaşık iki yıldır biliniyordu. Hatta zaman zaman yöneticilerin elinde telefona ait bazı prototip sürümleri de görmüştük.

Çinli şirket, uzun süredir beklenen katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u nihayet duyurdu ve özelliklerini açıkladı.

XIAOMI MI MIX FOLD ÖZELLİKLERİ

Samsung'un Galaxy Fold modelleriyle benzer bir tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Fold, 8,01 inç büyüklüğünde ve 2480x1860 piksel çözünürlüğünde katlanabilir OLED ekranla geliyor. Telefon katlandığında ise arka tarafta kalan ekran 6,52 inçlik bir büyüklüğe sahip.

Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888’den güç alan Xiaomi Mi Mix Fold, 16GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

5.020 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alan akıllı telefon, 67W hızlı şarj ile 37 dakikada tam şarj olabiliyor.

Xiaomi Mi 11 modeline benzer bir kamera kurulumuyla karşımıza .çıkan Mi Mix Fold, 108 MP ana kamera + 13 MP Ultra geniş açı kamera + telefoto kamera olmak üzere üçlü lens düzeni ile geliyor.

XIAOMI MI MIX FOLD FİYATI

Şu anda Çin'de ön siparişe açılan Xiaomi Mi Mix Fold'un fiyatı ise şu şekilde: