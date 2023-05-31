Katlanabilir telefon Xiaomi Mix Fold 3'ün özellikleri belli oldu Xiaomi'nin yakında karşımıza çıkacak olan katlanabilir telefonu Mix Fold 3'ün özellikleri netlik kazanmaya başladı.

ensonhaber.com

Akıllı telefon piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin merkezli Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 2'yi geçtiğimiz yıl ağustos ayında görücüye çıkarmıştı.

Önceki nesle göre oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefon, artık yerini Mix Fold 3'e bırakacak.

Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 3 için hazırlıklarını sürdürürken, Telefonun özellikleri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Xiaomi Mix Fold özellikleri

Xiaomi Mix Fold 3, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 8,02 inç OLED ekrana sahip olacak.

Telefonun dış bölümüne ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı karşımıza çıkacak.

Yeni sızıntılar, Mix Fold 3'ün su geçirmez gövde, 5x periskop lens, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 50W kablosuz şarj desteği ile kutusundan çıkacağını gösteriyor.

Telefonun arka kısmında 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP telefoto ve 50 MP IMX858 periskop kamera yer alacak.

Xiaomi Mix Fold 3'ün ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.