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    Katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Flip4 ve Fold4'ün Türkiye fiyatları belli oldu

    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ü görücüye çıkarmıştı. Telefonların ülkemizdeki fiyatları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 11:53
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    Katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Flip4 ve Fold4'ün Türkiye fiyatları belli oldu

    Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'de dahil birçok ülkede satışa sunmuştu.

    Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2023 yılana kadar 10 kat büyümesinin beklendiğini söylüyor.

    Güney Koreli şirket, dün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ü tanıttı.

    Fiyatlar belli oldu

    Samsung Türkiye, katlanabilir akıllı telefon pazarının yeni amiral gemileri olacak telefonların fiyatlarını açıkladı.

    Samsung’un ilk katlanabilir telefon modeli olan Fold’un dördüncü modeli olan Fold4'ün 256GB'lık versiyonu 39 bin 999 TL'den, 1TB'lık versiyonu ise 44 bin 999 TL'den ülkemizde satışa sunuldu.

    Samsung, düzenlenen etkinlikte dikey olarak katlanabilen Galazy Z Flip 4 modelini de görücüye çıkardı. Telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ise 25 bin 999 TL olarak belirlendi.

    SAMSUNG GALAXY ZFOLD4

    samsung


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