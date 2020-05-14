Katlanabilir yeni iPhone konsepti: iPhone 12 Flip

ConceptsiPhone adlı YouTube kanalı, iPhone 12 Flip konseptiyle katlanabilir bir iPhone'un nasıl olması gerektiğini gösterdi.

Samsung ve Huawei, geçtiğimiz aylarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak bu pazarda yarışı önde götürüyor.

Katlanabilir telefonların bir hayli konuşulduğu şu günlerde Apple'dan, bu konuda herhangi bir açıklama gelmiyor.

Apple'ın, katlanabilir ekranlar için Samsung ile görüştüğü biliniyor ve iddialara göre bu yıl, katlanabilir bir iPhone modeli gelecek.

Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Apple'dan herhangi bir açıklama duymayan bazı kullanıcılar, kendi konsept videolarını yayınlıyor. ConceptsiPhone adlı YouTube kanalı, iPhone 12 Flip konseptiyle oldukça beğeni aldı.

Apple'ın bu yıl ilk 5G telefonlarını da piyasaya sürmesi bekleniyor; bu nedenle ilk katlanabilir iPhone'un 5G teknolojisini desteklemesi oldukça yüksek bir ihtimal.

Katlanabilir telefon yarışında şu an için rakiplerinin gerisinde kalan Apple, bu yıl için çalışmalarına devam ediyor.