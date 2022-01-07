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    Kaybolan AirPods nasıl bulunur

    AirPods modellerinden herhangi birini kaybettiğinizde, nasıl kolaylıkla bulabileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 11:30
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    Kaybolan AirPods nasıl bulunur

    Apple'ın piyasaya sunduğu kablosuz kulaklık modeli AirPods, pahalı olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde ediyordu.

    Ancak son yıllarda başta Samsung ve Xiaomi olmak üzere birçok markanın kablosuz kulaklık pazarına girmesi, hem rekabeti artırdı hem de daha uygun fiyatlı modellerin karşımıza çıkmasını sağladı.

    Durum böyle olunca birçok müşteri, artık AirPods modellerine eskisi kadar ilgi göstermiyor. Yine de bir AirPods kulaklığınız varsa ve kaybettiyseniz, üzülmenize hiç gerek yok.

    KAYBOLAN AIRPODS NASIL BULUNUR

    Tekini veya ikisini birden kaybettiğiniz AirPods kulaklığı bulmak için öncelikle iOS işletim sistemiyle çalışan bir cihaza ihtiyacınız olacak. Çünku sadece Apple'ın "Bul" uygulaması üzerinden yer tespiti yapılabiliyor.

    1- Kaybolan AirPods, AirPods Pro veya AirPods Max’i bulmak için iPhone’daki Bul uygulamasını açın ve Cihazlar bölümüne dokunun.

    kaybolan airpods bulma

    2- Bu bölümden, kaybolan cihazınızı seçmeniz gerekiyor. Kaybettiğiniz AirPods, 1. veya 2. nesil ise bir yol tarifi düğmesi karşınıza çıkacak. Bu düğmeye dokunarak, cihazın harita üzerindeki bilinen son konumunu tespit edebilirsiniz.

    airpods

    3- Eğer AirPods Pro, AirPods Max veya 3. nesil AirPods kaybettiyseniz iki farklı konum bulma seçeneğiniz var. Kulaklıklar, Bluetooth menzilinin dışındaysa; yine Bul uygulamasında bilinen son konumunu görebilirsiniz.

    Ancak kulaklık, Bluetooth menzilindeyse bu sefer "Bul" uygulaması, cihazın tam konumunu harita üzerinden size gösterecektir.

    airpods


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