Kaybolan Apple Watch nasıl bulunur

Kaybolduğunda veya çalındığında, Apple Watch saatinizi nasıl bulabileceğinizi anlattık.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Eğer bir Apple Watch'a sahipseniz, kaybolduğunda veya çalındığında ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Apple Watch'ınız yakındaysa, ses çıkarması için iPhone'unuzu kullanabilirsiniz veya bir harita üzerinde konumunu bulabilir, saatinizi uzaktan kilitleyebilir ve hatta silebilirsiniz.

Bu içeriğimizde, kaybolan veya çalınan Apple Watch cihazınızı nasıl bulabileceğinizi anlattı.

YAKINDAKİ APPLE WATCH MODELLERİ NASIL BULUNUR

Kayıp Apple Watch'ınızın yakında olduğundan şüpheleniyorsanız, onu bulmanıza yardımcı olacak yüksek bir ses çalmak için iPhone'unuzu kullanabilirsiniz.

iPhone'unuzda Find My uygulamasını açın .

Cihaz sekmesine girin ve saatinize dokunun.

Ses Çal'a dokunun .

Sesi duyamıyorsanız ve Apple Watch'ınızın daha uzakta olduğunu düşünüyorsanız, bir diğer yönteme geçelim.

UZAKTAKİ APPLE WATCH MODELLERİ NASIL BULUNUR

iPhone'lardaki "Bul" uygulaması, saatinizin çevrimiçi olduğu son konumu gösterebilir. Ancak bu konum, kesin bir noktadan ziyade genel bir alandır. Bu da saatinizi bulmayı biraz zorlaştırabilir.

(Not : GPS veya Wi-Fi bağlantısı olmadığı için kaybolan Apple Watch Series 1'in yerini bulmak mümkün değildir.)

"Bul" uygulamasını açın .

Cihazlar sekmesine dokunun .

Haritadaki konumunu görüntülemek için Apple Watch modelinizi seçin

Bilinen son konuma gitmek için Yol Tarifi'ne dokunun.

Bu işlemi yalnızca iPhone'unuzdan değil, bilgisayar üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

Bir tarayıcı açın ve iCloud.com'u ziyaret edin.

Apple Kimliğinizle giriş yapın .

iPhone Bul'u açın → Tüm Cihazlar'ı seçin .

Şimdi, Apple Watch'a dokunun .

Saatinizi haritada görmüyorsanız; muhtemelen Wi-Fi'ye, hücresel ağa veya eşleştirilmiş iPhone'unuza bağlı değildir.

Bu, yer bulmayı imkansız hale getirir. Ancak, saatinizi hemen "Kayıp Moduna" getirmelisiniz, böylece birisi onu bulursa size geri vermesine yardımcı olabilir.

APPLE WATCH KAYIP MODU NASIL AÇILIR

Apple Watch'ınızı kayıp moduna almak, ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Bu modu açtığınızda, saatinizi ele geçiren biri "Bul" uygulaması üzerinden kapatmaya, saatinizi silmeye veya başka bir iPhone ile eşleştirmeye çalışırsa, parola koruması devreye girer.

Dolayısıyla kayıp modunun açık olması, başkalarının saatinizi kullanmasını engeller. Bunu, bilgisayarınızda veya eşleştirilmiş iPhone'unuzdan iCloud.com'u ziyaret ederek yapabilirsiniz.

Ayrıca, kişilerin saatinizi bulmaları durumunda size ulaşmalarına yardımcı olmak için iletişim numaranızı ve saat ekranında görüntülenecek bir mesajı da ekleyebilirsiniz.

iPhone'unuzda Bul'u açın .

Cihazlar sekmesine dokunun.

Listeden Apple Watch'ınızı seçin.

Aşağı kaydırın ve Kayıp Olarak İşaretle altında Etkinleştir'e dokunun .

Devam'a dokunun .

Apple Watch'ınızı kilitlemek için bir parola belirleyin.

Onaylamak için şifreyi tekrar girin .

Birinin, saatinizi bulduğunda sizinle iletişim kurabilmesi için ekranda görüntülenecek telefon numaranızı girin .

İleri'ye dokunun .

Birisi saatinizi bulursa ekranda görüntülemek istediğiniz mesajı ekleyin .

İleri'ye dokunun .

Bulunduğunda Bildir ve E-posta Güncellemelerini Al'ı açın .

Etkinleştir'e dokunun .

Tüm bu adımları kullanarak, Apple Watch modellerinizin yerini belirleyebilir veya onları kilitleyebilirsiniz.

Ancak işlerin kötüye gitmesi ihtimaline karşı, cihazın yerini belirledikten sonra yerel yetkilileri bilgilendirmenizi ve yardım almanızı öneriyoruz.