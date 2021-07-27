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    Kazakistan, Microsoft'un bünyesindeki LinkedIn'i yasakladı

    Orta Asya ülkesi Kazakistan, Rusya'nın ardından Microsoft'un bünyesindeki sosyal medya platformu LinkedIn'e engel getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 16:15
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    Kazakistan, Microsoft'un bünyesindeki LinkedIn'i yasakladı

    Son zamanlarda siber saldırılardan ağır yara alan iş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn, şimdilerde yasaklarla uğraşıyor.

    Orta Asya ülkesi Kazakistan, Microsoft'un bünyesinde bulunan sosyal ağı yasaklama kararı aldı.

    KAZAKİSTAN, KUMAR REKLAMLARINDAN RAHATSIZ

    Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakanlığı, LinkedIn’deki sanal kumar reklamları ve sahte hesaplar sebebiyle erişim yasağının uygulandığını açıkladı.

    Söz konusu reklamların ve hesapların kaldırılmasını isteyen bakanlık, LinkedIn'den herhangi bir yanıt alamayınca yasaklama kararı alındı.

    Yapılan açıklamada, bu taleplerin yerine getirilmesi durumunda LinkedIn’e erişimin tekrar açılacağı belirtildi.

    Sanal kumarhane reklamlarının yasak olduğu Kazakistan, komşusu Rusya ile oldukça iyi ilişkilere sahip. Rusya ise, kullanıcı verilerini yurt dışına çıkardığı için 2016 yılında  LinkedIn'i engellemişti.

    linkedin

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