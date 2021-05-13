Kazakistan, uzay üssünü Rusya'ya 2050 yılına kadar kiraladı

Kazakistan Meclisi, Baykonur Uzay Üssü'nün Rusya'ya kira süresini 2050 yılına kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

10 Aralık 1994'te Kazakistan ile Rusya hükümetleri arasında imzalanan Baykonur Uzay Üssü’nün kira sözleşmesinde bazı değişiklikleri öngören yasa tasarısı kabul edildi.

1994'te yapılan sözleşmede Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü'nü Rusya'ya 2025 yılına kadar kiraya vermişti. Söz konusu tasarı ile birlikte, uzay üssünün kiralama süresi 2050 yılına kadar uzatıldı.

RUSYA HER YIL 115 MİLYON DOLAR ÖDÜYOR

Rusya'dan Kazakistan'a, her yıl üssün kullanımı için 115 milyon dolar tutarında ödeme yapılıyor. Kazakistan, bu sözleşme ile 27 yılda Rusya'dan 3 milyar dolardan fazla ödeme aldı.

Ayrıca Kazakistan, uzay roketlerinin düşmesi durumunda Rusya'dan maddi tazminat alma hakkına da sahip.

Dünyanın en eski ve en büyük uzay üssü olan Baykonur, Kazakistan'ın önemli gelir kapılarından bir tanesi.

Mevcut Rus uzay programı Roskosmos sebebiyle, halen aktif olarak kullanılan uzay üssünde her yıl çok sayıda ticari, askeri ve bilimsel operasyon gerçekleştiriliyor.

14 Şubat 2014'te Türkiye'nin 6. haberleşme uydusu Türksat 4A'nın fırlatılması da buradan gerçekleşmişti.