Kazalar sonunu getirdi: GM, Cruise sürücüsüz minibüsünün üretimini durdurdu GM halihazırda yüzlerce Cruise Origin aracı üretti ve bunun "kısa vadede fazlasıyla yeterli" olduğunu söylüyor. Bu nedenle şirket, artık Origin isimli minibüsünü üretmeyecek. .

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüsüz (otonom) taksi servisini bu yılın başlarında halka açmıştı.

Cruise, şubat ayından bu yana Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da halka açık robot taksilerini test ediyordu. Ancak yaşanan kazalar, General Motors bünyesindeki şirketi zor durumda bıraktı.

2 Ekim’de, sürücüsüz bir Cruise aracı, karşıdan karşıya geçen bir kadını altına alarak ciddi yaralanmalara sebep olmuştu. Bu yüzden de şirket, Kaliforniya'da yasaklanmış ve ardından faaliyetlerini durdurmuştu.

Cruise Origin minibüsleri artık üretilmeyecek

General Motors, birimin tüm sürücüsüz operasyonları duraklattığını açıklamasından birkaç gün sonra, tamamen otonom Cruise Origin minibüsünün üretimini de geçici olarak durdurdu.

Cruise CEO'su Kyle Vogt, şirketin halihazırda yüzlerce Origin aracı ürettiğini ve bunun kısa vadede fazlasıyla yeterli olduğunu söyledi.

Cruise, Şubat 2022'de direksiyon gibi insan kontrolü olmadan yılda 2 bin 500'e kadar sürücüsüz Origin aracının konuşlandırılması için ABD düzenleyicilerinden izin istemişti.

Detroit'te üretilen Cruise Origin aracı GM, Cruise ve Honda tarafından ortaklaşa geliştirildi.