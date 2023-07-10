KDV etkisi! Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi iPhone 14 dahil tüm Apple ürünlerine zam geldi. İşte ülkemizde satılan Apple ürünlerinin güncel fiyatları.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkması nedeniyle ülkemizdeki tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.

İki hafta önce tüm ürünlerinin ülkemizdeki fiyatlarını yaklaşık yüzde 10 artıran şirket, birkaç gün önce ise yeni bir zamla karşımıza çıkmıştı.

Son zamla birlikte Apple, yaklaşık 1 ay içinde ürün fiyatlarını dördüncü kez artırmış oldu.

Yapılan zamla birlikte, en ucuz iPhone 14 fiyatı 48 bin 304 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı ise 87 bin 457 TL oldu.

iPhone fiyatları nasıl değişti

Son iki zammın ardından iPhone fiyatlarının nasıl değiştiğine birlikte bakalım:

iPhone 14 128 GB - 42.499 TL > 47.499 TL > 48.304 TL

iPhone 14 Plus 128 GB - 46.999 TL >52.499 TL > 53.389 TL

iPhone 14 Pro 128 GB - 54.999 TL >61.499 TL > 62.541 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB - 58.999 TL > 65.999 TL > 67.118 TL

iPhone 13 Mini 128 GB - 31.999 TL > 35.999 TL > 36.609 TL

iPhone 13 128 GB - 35.999 TL > 39.999 TL > 40.677 TL

iPhone 12 64 GB - 31.999 TL > 35.999 TL > 36.609 TL

iPhone SE 2022 64 - GB 21.699 TL > 24.999 TL > 24.914 TL

Apple, iPad modellerinin fiyatlarına da yeni KDV zammını uyguladı. Böylece iPad (9. nesil) 64 GB fiyatı 11 bin 799 TL'den 11 bin 999 TL'ye yükseldi.

KDV oranları ile birlikte Apple Watch fiyatları da değişti. Artık Apple Watch SE fiyatı 8 bin 745 TL oldu.

Aynı şekilde,Apple Watch Series 8 fiyatı 13 bin 728 TL ve Apple Watch Ultra fiyatı 41 bin 694 TL'ye yükseldi.