Kendi kendine kaybolan fotoğraf özelliği WhatsApp'a geliyor

WhatsApp, sohbetteki fotoğrafların kendi kendine kaybolmasını sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Son zamanlarda gizlilik ilkeleriyle oldukça tepki çeken ve milyonlarca kullanıcısını farklı uygulamalara kaptıran WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

WhatsApp geliştiricilerinin uygulamanın Android ve iOS sürümü için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İlk olarak WhatsApp sızıntılarıyla bilinen WABetaInfo tarafından keşfedilen bu özellik sayesinde, gönderilen fotoğraflar kendi kendini yok edecek.

Yeni özelliğin yayınlanmasıyla birlikte, fotoğraf gönderme sayfasında bir buton yer alacak. Bu butona dokunan kullanıcılar, kaybolan fotoğraf özelliğini aktif edecek.

SOHBETTEN ÇIKILDIĞI AN SİLİNECEK

Kaybolan fotoğraf özelliği ile karşı tarafa gönderilen fotoğraflar, sohbetten çıkıldığı an silinmiş olacak. Ancak kullanıcılar, yine de fotoğrafın ekran görüntüsünü alarak telefonlara kaydedebilir. WhatsApp'ın bunun önüne nasıl geçeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Kaybolan fotoğraflar özelliğinin çok yakında beta kullanıcılarına sunulması, ardından da tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.